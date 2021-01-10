147 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بإجمالي 925 مليون جنيه بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 147 ألف و95 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 925 مليونا و 868 ألف جنيه حتى اليوم 10 يناير 2021.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1709 طلبات، ورفض 284 طلب، وجاري فحص 145102 طلب، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد رحمي، أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 30 مارس ٢٠٢١، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصاً من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير، حرصاً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع عدد (644) مركزا للدروس الخصوصية تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد في تعليماته على أهمية الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.