اختفاء فتاتين عن منزل أسرتهما بالغربية منذ 5 أيام.. والأمن يحقق

شهدت منطقة السكة الوسطى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من الحزن، بسبب واقعة اختفاء فتاتين في منتصف العقد الثاني من عمرهما، عن منزل أسرتهما، في ظروف غامضه منذ أسبوع على الأكثر.

وتكثف الأجهزه الأمنية من جهودها، للتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد هشام نوارة، مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغا يحمل رقم 31 إداري قسم ثالث المحلة لسنة 2021، حول اختفاء فتاتين، هما بسملة وندى تامر، عمرهما 14 سنة، حال خروجهما من أبواب منزلهما، في ظروف غامضة، الأحد الماضي.

وأفاد المبلغين وهم والدي الفتاتين، أنهما طالبتين بالمرحلة الإعدادية، وقد تغيبا عقب خروجهما سويا إلى حضور حصص الدروس الخصوصية، ولم يعودا لمدة 5 أيام، ما دفعهما للإبلاغ خشيه تعرض حياتهما لأي أخطار محتملة.

وناشد والدي الفتاتين، وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، بالضرورة البحث عن الفتاتين وتأمين حياتهما بإعادتهما سالمين لهما.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والمقدم محمود أبوالمكارم، مفتش فرع البحث الجنائي، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، قاده الرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، ونشرت أوصاف الفتاتين وفحص علاقاتهما مع الجيران وزميلاتهما، للاستدلال وتحديد أماكنهم لإعادتهم إلى أحضان أسرتهم سالمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في واقعه اختفاء الفتاتين، وقررت سماع اقوال أفراد الأسرتين، حيال وجود خلافات أسرية من عدمه.