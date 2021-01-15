محلل أمريكي: عدم حضور ترامب حفل التنصيب لم يحدث منذ 100 عام

قال المحلل السياسي الأمريكي، رتشارد بارك، والمتخصص في السياسة الأمريكية وكيفية صنع القرار في المجالات السياسية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سوف يواجه الكثير من المشاكل والقضايا، بعد تنصيب الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن، مضيفا أن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية لم نره عبر العصور.

وأكد بارك في حوار خاص لـ«الوطن»، أن عدم حضور الرئيس السابق دونالد ترامب في حفل تنصيب الرئيس الجديدة، لم يحدث منذ 100 عام.

وإلى نص الحوار:

هل يعتبر عدم حضور الرئيس السابق لحفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن أول حدث من نوعه؟

- عدم حضور الرئيس ترامب إلى حفل التنصيب ليس الأول، لكن لم يحدث ذلك منذ 100 عام، حيث كانت هناك خمس حفلات تنصيب لم يحضرها الرؤساء السابقون، فلم يحضر جون آدامز حفل تنصيب توماس جيفرسون 1801، وتخطى جون كوينسي آدامز أندرو جاكسون 1829 ومارتن فان بورين 1841 لوليام هنري هاريسون، ولم يحضر أندرو جونسون حفل تنصيب يوليسيس، جرانت في عام 1869، وكان وودرو ويلسون مريضًا ولم يحضر حفل تنصيب وارن جي هاردينج عام 1921، وكان هذا العام هو آخر عام لم يحضر فيه الرئيس السابق حفل تنصيب للرئيس الجديد.

ابنة ترامب تقرر حضور حفل تنصيب بايدن، ما واقع ذلك على ترامب؟

- سيكون من المفاجأ أن تحضر إيفانكا ترامب حفل تنصيب بايدن، حيث أصدرت عائلة ترامب والعديد من أعضاء الإدارة المنتهية ولايتها، في أمريكا بعد انتخاب الرئيس بايدن، العديد من التصريحات العامة التي لا تنتقص من قدر الرئيس المنتخب بايدن فحسب، بل تشكك في شرعية انتخابه، وبالتالي فإن حضورهم الحفل سيضع إيفانكا ترامب في تناقض مباشر وعلني مع والدها، لكن كل شيء ممكن بعد الأحداث التي شاهدناها منذ أسابيع.

هل يستطيع ترامب التملص من القضايا التي تواجهه؟

- من المؤكد أن ترامب سوف يواجه العديد من المشاكل والقضايا، بعد انتهاء فترة ولايته، سواء كانت اتهامات مالية أو سياسية، لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بها، خاصة وأن ترامب لديه العديد من المناروات التي لا يعرفها أحد.

هل للعفو الرئاسي أي تأثير على قضايا ترامب؟

هناك العديد من المؤشرات على أنه بالإضافة إلى المشاكل المالية لترامب، فمن المرجح أن يواجه المحاكمة في مجموعة واسعة من التهم، ستتم محاكمة العديد من هذه الجرائم المزعومة على مستوى الولاية، حيث لا يكون للعفو الرئاسي أي تأثير.