محللة سياسية بجامعة فيرجينيا: هدوء في واشنطن وتسليم السلطة في موعده

قالت الدكتورة كاثرين دن تينباس، المتخصصة في السياسية الأمريكية والباحثة في الشئون العامة بجامعة فيرجينيا، انه اليوم يسود حالة من الهدوء التام في العاصمة الامريكية واشنطن، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها واشنطن، باقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر الكونجرس الامريكي، مما ادي الي حالة من الذعر والإرتباك في السياسية الامريكية.

واضافت «تينباس»، في حوار خاص لـ «الوطن»، ان الحادثة التي حدثت في مقر الكونجرس الأمريكي كانت مدتها قصيرة لا تتعدي الساعتين، ثم عاد كل شيئ الي طبيعته، مشيرة الي ان هذه الحادثة هي الاولي من نوعها في أمريكا، ولم نشاهد مثلها من قبل، ولكن يسود حالة من الحذر وهذا أمر طبيعي.

وأشارت «تينباس»، الي أنه علي «ترامب» أن يسلم سلطة الرئاسة بشكل أسهل وان انتقال السلطة في أمريكا كان يحقق قبل ذلك بطرق ابسط من ذلك، موضحة الي ان الديمقراطية في أمريكا لم تتأثر بهذه الاحداث الاستثنائية، مضيفة الي أنها ترى أن الاعلام حول العالم ضخم بشكل ما الحدث اكثر مما يستحق.

وأوضحت «تينباس»، الي انها لا تتصور ان يسود الفترة القادمة اي تظاهرات او مشاكل كما حدث اول أمس، لان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تنازل الي جو بايدن الرئيس المنتخب لأمريكا اليوم، وسوف يتم التسلم والتسليم يوم 20 الشهر الجاري، للسلطة الأمريكية، وقد غرد «ترامب» اليوم عبر «تويتر» وأدان الهجوم علي مقر الكونجرس الأمريكي، وبهذا لا يوجد اي احتجاجات في الشارع الأمريكي، ومن المنتظر ان يتم تشريع قوانين جديدة في الانتخابات القادمة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت «تينباس» أن «ترامب» سوف يواجه اتهامات بعد خروجه من البيت الابيض وربما دعاوي قانونية، لكن «ترامب» شخصية معروفة من السبعينيات في أمريكا، وبغض النظر عن طريقة أسلوبه في التعامل لكن نشهد انه ناجح في مجالات عديدة، ونجاحاته تتفوق بكثير عن الاتهامات التي يتلقاها