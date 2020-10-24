"السجادة الحمراء" تستقبل الناخبين بلجنة جمال عبد الناصر بالفيوم

استقبل المقر الانتخابي لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بوسط مدينة الفيوم، الناخبين على السجادة الحمراء، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث افترشت الأرض أمام المدرسة وبداخلها وصولًا للجان الانتخابية بالسجاد الأحمر "الرد كاربت" التي يجري وضعها في الحفلات والمؤتمرات الهامة، وخصوصًا في المهرجانات الفنية الكبيرة مثل مهرجان "كان" و"القاهرة السينمائي الدولي" وغيرها.

ويضم المقر الانتخابي التابع للدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، لجان 163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172.

ومن المقرر أنّ يتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المقر الانتخابي بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، ضمن جولته على المقار الانتخابية، التي تشمل مدارس عزة زيدان وجمال عبد الناصر وعدد من المقار الانتخابية الأخرى بمراكز المحافظة المختلفة.

وتشتعل المنافسة بين 4 مرشحين على الثلاثة مقاعد المخصصة للدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، وتضم ثلاثة أقسام شرطية هم قسم أول الفيوم وقسم ثان الفيوم ومركز شرطة الفيوم، وهم سيد سلطان وعبد التواب عبد القادر أبو النور ومحمد محمود عبد القوي وأشرف عزيز إسكندر بينهم اثنين من أعضاء مجلس النواب السابقين وهم سيد سلطان وأشرف عزيز.

ويتنافس 81 مرشحا ومرشحة على 10 مقاعد فردية بأربع دوائر انتخابية بالمحافظة، منهم 12 مرشحًا يتنافسون على الثلاثة مقاعد المخصصين للدائرة الأولى وهم محمد محمود أحمد عبد القوي، وسيد أحمد سلطان يوسف، وعبد التواب عبد القادر أبو النور عبد اللطيف، وحمدي عبد الفضيل السيد زهير، ومحمد عبد الفتاح على عثمان فتيح، ومحمد عويس قرني عبد الحميد خليل، وسيد محمد عبد الهادي محمد، وأشرف عبد الونيس عيسى علي، ومحمد أحمد حسن أحمد، وحسام الدين سيد يحيى الشيمي، وجمال فؤاد رمضان محمود، وأشرف عزيز إسكندر إسرائيل.