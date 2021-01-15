غدا.. قطع المياه عن غرب مدينة المنيا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، قطع المياه عن بعض المناطق، غدا السبت، لإجراء أعمال الصيانة.

وأكد بيان صادر عن الشركة، قطع المياه غرب مدينة المنيا عن كلية الهندسة وعزبة أبو قوزمان صباح غد السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا، من نفس اليوم لإجراء أعمال صيانة، وطالبت الأهالي بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وحال وجود أي شكاوي أو استفسارات يتم الإتصال علي الخط الساخن (125).

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن تطوير خدمات مياه والصرف، بتكلفة ١٢مليون و٣٢٣ ألف جنيه بمركز مغاغة، خلال العام الماضي ٢٠٢٠.

وقال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الخدمات شملت: «تغيير وإحلال جزء كبير من مواسير المياه بمركز ومدينة مغاغة وبعض القري التابعه لها ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية، بطول 2650 م بأقطار 4 و6 بوصه لقرية أبا البلد»، بتكلفة 1017000 جنيها، وبطول 4650م بأقطار 4 و6 بوصه بقرية ميانه وتقدر بتكلفة 95000 جنيها.

وتم إحلال وتجديد 2 خزان بمحطة طراد النيل، وتجديد كمبريسور بمحطة مياه الصعايده و 2 خامد صدمات لطلمبات الشبه بالمحطة بتكلفه 120000جنيها، وتقليل نسبة الفاقد فى المياه حيث بلغ الفاقد سنة 2018 – 2019 28% بينما بلغ فاقد المياه سنة 2019 – 2020 نسبة 11% أي أنه تم تقليل نسبة الفاقد في المياه بنسبة 19 %.

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