«حملت وهي مطلقة».. شاب يقتل شقيقته خنقا في المنيا

«اجري بلغ الشرطة يا حج إني قتلتها وخلصت».. هكذا قال أيمن ابن إحدى قرى مركز المنيا، بعد تنفيذ جريمة قتل شقيقته الصغرى المطلقة، خوفا من الفضيحة بعدما علم بحملها رغم طلاقها قبل عام، فلم يجد حلا سوى إنزال حكم الإعدام بها، فيما تباشر الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيقات والتحريات في القضية.

بطني واجعاني

شعرت الشقيقة المطلقة بإعياء شديدة وآلام في البطن، اصطحبتها والدتها بشكل سري إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، دخلت على الطبيب في غرفة الكشف.. تسارعت دقات قلبي الأم وابنتها.. فالأولى تخشى أن تكون ظنونها في محلها والثانية تخشى الفضيحة واكتشاف أمرها وعلاقاتها الآثمة.

بنتك حامل

مبروك يا حجة بنتك حامل.. قالها الطبيب وخرج مسرعا من غرفة الكشف، بينما وقعت كلماته كالصاعقة على الأم، وانهمرت الدموع من عينيها، فالعار سيلاحق الأسرة التي تنتمي لمجتمع ريفي يخاف الفضيحة ويعمل على وأدها في المهد.. «مين يا بت.. حصل إزاي؟» سألت الأم ابنتها وهي تصفعها على وجهها لكنها لم تجد إجابة إلا الصمت.. لا شك أن الأخيرة تعلم من المتسبب في هذا لكنها لم تبح لأمها.. ولن تتمكن من البوح أبدا.

دي فضيحة

وصلت الأم وابنتها إلى المنزل.. تردد الأم أشعارا من تراث «العدّيد» وهي أبيات تُقال في المصائب، واعتبرت ما حدث من ابنتها مصيبة.. ظلت الأم تستجوب ابنتها لمعرفة المتسبب في حملها لكن دون جدوى، ارتفع صوت النقاش حتى نمى لمسامع الأخ الأكبر الذي وصل لتوه من عمله، ولاحظ أمرًا غير طبيعي في البيت.

هنعمل إيه

ألح أيمن في سؤال والدته عن سبب حدتها في الحديث مع شقيقته وعن سبب بكائهما، تعالت الأصوات داخل المنزل حتى وجدت الأم نفسها مضطرة لإخباره بما جرى، عله يصل لحل يخرجهما من المأزق الذي وضعتهما فيه شقيقته التي تصغره بـ5 سنوات.. «أختك حامل يا أيمن، إحنا في مصيبة ومش عارفة أعمل إيه، ولو حد عرف الفضيحة سيرتنا هتبقى على كل لسان».

استجواب وقتل

تماسك أيمن بعد سماع نبأ حمل شقيقته التي صممت على الطلاق من زوجها قبل عام.. وبدأ يتساءل عن سبب تمسكها بالطلاق قبل عام، لم يجد إجابة عندها، ودلف إلى غرفتها وبدأ الحديث معها عن المتسبب في حدوث الحمل، لكنها لم تستطع الإجابة على السؤال.. طلب أيمن من والدته الخروج من الغرفة.. أغلقت الأم الباب، وانقض أيمن على شقيقته، وخنقها وأطبق يده على رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم خرج وأبلغ أحد جيرانه، وحضرت الشرطة.

تحريات الشرطة

وأفادت التحريات أن الجريمة وقعت بسبب شك المتهم في سلوك شقيقته عقب اكتشاف حملها رغم طلاقها من زوجها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.