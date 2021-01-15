وصول جميع المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد

اختتمت الشركة الوطنية «مصرللطيران» بوصول منتخب البحرين، مساء أمس، رحلاتها الجوية المخصصة لنقل الوفود الرسمية والمنتخبات الدولية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالي.

تسهيلات وتخفيضات

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بنجاح تنظيم هذه البطولة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا؛ وبتوجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار قامت الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمي للبطولة والمشاركة في الحملة الترويجية لها على متن الطائرات، وفي مطار القاهرة وتقديم كل تسهيلات السفر اللازمة والتخفيضات لضيوف مصر المشاركين في مونديال كأس العالم لخروجه بالشكل المشرف لمكانة مصر الدولية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وعلى مدار الأربعة أيام الماضية نقلت «مصر للطيران» منتخبات أيسلندا، البرتغال، الكونغو، فرنسا، تونس، كرواتيا، سلوفينيا، المجر، البرازيل، سويسرا، البحرين، وعدد كبير من منظمي البطولة وممثلي القنوات الرياضية العالمية والمصورين والإعلاميين لتغطية هذا الحدث الرياضي العالمي، وذلك وسط التزام تام باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وتقدم زكريا بالشكر لجميع فرق العمل بمصرللطيران المعنية بتنظيم هذه البطولة والمكلفة باستقبال هذه الوفود لتعاملهم الاحترافي مع هذه الرحلات وعلى حسن أدائهم وتعاونهم المشرف تحت مظلة وزارة الطيران المدني مع كل الجهات والوزارات المعنية بتنظيم الحدث، وكذا التنسيق مع كل الأجهزة والعاملين بمطاري القاهرة وبرج العرب، وتمنى سيادته ختام ناجح للبطولة واستمتاع المشاركين بفترة إقامتهم في مصر أثناء البطولة.