مصر للطيران تعلن أسعار رحلاتها ضمن «شتي في مصر»: تبدأ من 1500 جنيه

في إطار تدشين وزارة الطيران المدني المصري ووزارة السياحة والآثار لمبادرة «شتي في مصر»، التي تستهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية، أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن مشاركتها في المبادرة من خلال طرح أسعار تنافسية على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية بأسعار تبدأ من 1500 جنيه مصري شاملة الضرائب والرسوم للذهاب والعودة.

وبهذا الشأن، صرح الطيار/رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة حريصة على دعم حركة السياحة الداخلية، لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن مصر للطيران حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير 2021 علما أن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن الباكدج السياحي المتكامل أو حجز تذاكر السفر فقط .

وأضاف أن هذه التخفيضات تأتي تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لأكبر حدث عالمي لكرة اليد وطرح تخفيضات 20 % من وجهاتها العالمية إلى مصر خلال فترة بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر.

ومن ناحيته، صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بذات الشأن، بأن مصر للطيران شاركت في مبادرة «شتي في مصر» من خلال عرض رحلات إلى مدينة الأقصر بسعر 1500 جنيه للذهاب والعودة وشامل الرسوم والضرائب، كما طرحت الشركة سعر 1800 جنيه للسفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان وطابا، وكذلك طرحت سعر 2000 جنيه للسفر إلى مدينة مرسى علم.

ومن المقرر أن تسير مصرللطيران 6 رحلات يوميا الي شرم الشيخ و5 رحلات يوميا إلى الغردقة و5 رحلات يوميا إلى كل من الأقصر وأسوان ورحلتين أسبوعيا إلى مرسى علم قابلين للزيادة وفقا لحجم الطلب.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر أو حول العالم أو من خلال وكلاء السياحة والسفر.

كما يمكن حجز برامج سياحية متكاملة تشمل تذاكر الطيران والفنادق والمزارات السياحية عن طريق مكاتب شركة مصر للطيران الكرنك للسياحة بمدينة نصر على رقم ٢٦٧٣٨١٣٨، فرع شارع قصر النيل على رقم ٢٥٧٧٥٠٤١ أو ٢٥٧٩٠٤٦٥، فرع فندق لوبساج المطار على رقم ٢٤١٨٣٧٢٠ أو ٢٢٦٧٨١١٧، بالإسكندرية على رقم ٠٣٥٨٢٧٠٣٩، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني karnak.egyptair.com، وكذلك عن طريق خدمة الواتس آب على رقم +201285311558، أو عن طريق الصفحات الرسمية لشركة مصر للطيران الكرنك للسياحة على قنوات التواصل الاجتماعي (EGYPTAIR Tourism - Karnak) لمزيد من المعلومات.