حظك اليوم السبت 16-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج من برج لآخر، ويهتم عدد كبير بمتابعة حظ البرج التابع لهم، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمختلف الأبراج مثل برج الحمل، وبرج الثور وبرج الجوزاء وغيرها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بالتروي وعدم إعلان خططك وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس يدفعك للغضب وعليك أن تقاوم وتحاول أن تهدأ، ومع ذلك تتمتع اليوم بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتوطيد علاقتك بالبعض ويعدك بلقاءات موفقة ويساعدك ذلك أن تحصل على الدعم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تعبر عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تصبر ليومين، ولا تُحبط إذا تعطلت أو تأجلت أمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم تشوشك العاطفي.. لا تتسرع وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تخطط لسفر أو تميل للتعاون مع جهات خارجية وتتمتع اليوم بذهن صافي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة تؤثر بها فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ورغبة في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد في منزل الحب يدفعك نحو الاهتمام بالطرف الآخر وتبدو مزاجيا بحالة جيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك يوما مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تدعوك للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالصبر يومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يشحذ طاقتك ويساعدك اليوم على عقد لقاءات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك دعم الأحباب ويمدانك بالجاذبية وهدوء الأعصاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة كريمة مختار، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على ماديات وأعمال، فقط عليك أن تعتني بحساباتك وتنظم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك قدرة على التأثير في الآخر وتفتح أمامك الباب للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل جمال إسماعيل، ويوافق تاريخ ميلاده 20 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الأصدقاء يساعدانك على الحفاظ على اتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام.. امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة ليلى غفران، ويوافق تاريخ ميلادها 19 مارس.