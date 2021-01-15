33 رئيس حي بالقاهرة يحصلون على الضبطية القضائية لتطبيق غرامة الكمامة

حصل 33 رئيس حي بمحافظة القاهرة على الضبطية القضائية بناء على قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتخويل رؤساء الاحياء صفة مأموري الضبطية لتنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن رؤساء الأحياء لهم صفة الضبطية في تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامة والتي تصل إلى 50 جنيها، وفي حالة امتناع المخالف عن الدفع يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

رؤساء الأحياء يطبقون الضبطية القضائية

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء يعملون حاليا وفق القرار وإن لم يتسلموا الكارنيهات الخاصة بالضبطية حتى الآن، حيث يتم التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات والمنشآت من محال ومطاعم وكافيهات وورش حفاظا على سلامة المواطنين، منوها بأن أي مواطن لا يرتدي الكمامة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

الغاء الاحتفالات والتجمعات والسرادقات

وأِشار إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من وزارة العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الإجراءات تشمل متابعة إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تنظم أي احتفالية، والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو والغلق الكامل لدور المناسبات ومراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى استمرار أجهزة المحافظة في تسيير حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين على الفور من غرامة وغلق المنشأة المخالفة، لافتا إلى أن نسب الالتزام كبيرة وتزيد باستمرار وعلى المواطنين التزام الإجراءات التي أقرتها الدولة حفاظا على سلامتهم.