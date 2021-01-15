وزير الرياضة: المواطن هو المستفيد من تطوير المنشآت الرياضية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فرع نادي «سيتي كلوب»، بكفر الشيخ، اليوم، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بالفرع وإعطاء إشارة البدء لتجهيز النادي للافتتاح.

وقال وزير الشباب، إن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع شركة إستادات القابضة.

وأضاف وزير الرياضة، أن المستفيد من هذا التطوير هو المواطن، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة، كما أبدى إعجابه الشديد بكم الأعمال الهائل الذي يجري تنفيذه داخل فرع النادي بكفر الشيخ والذي سيكون صرحا رياضيا عظيما يخدم أهالي المحافظة والمدن المجاورة لها.

كما كشف الوزير، عن سبب إنشاء فروع أندية «سيتي كلوب»، في عدد كبير من محافظات الجمهورية، خلال تفقده افتتاح فرع النادي بكفر الشيخ، وقال إنه تلقى طلبات من بعض النواب والمسؤولين عن إهمال إستادات المحافظات، وعدم استغلال المساحات الشاسعة بها، وبعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أن يكون هناك شكلا حضاريا لكل الإستادات، جاءت من هنا الفكرة، والتقت وزارة الرياضة مع الشركة الوطنية «إستادات»، وتم الاستقرار على مشروع سيتي كلوب.

الوزير: كل الإستادات تضم مساحات شاسعة غير مستغلة

وأشار «صبحي»، إلى أن كل الإستادات في مصر تضم مساحات شاسعة غير مستغلة، وذلك بعيدا عن إستاد الكرة المملوك للمحافظة، وسنشهد افتتاح أول فرع في سيتي كلوب، فقد تم الانتهاء من أول فرع في زمن قياسي، وبالشكل المطلوب، مؤكداً أن سيتي كلوب يعني نادي المدينة الموجود فيها، وتوجد في أندية سيتي كلوب مراكز ثقافية بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى أندية مخصصة للسيدات، وكذلك خدمات الأطفال المبنية على التربية المجتمعية، وكل الرياضيات والألعاب بمضمون مميز، وثقافة الاستخدام تغيرت وسوف تتغير بشكل أكبر في الفترة المقبلة. واختتم حديثه قائلا: «لدينا اليوم ثلاث طبقات للمنشىء الرياضي تخدم كافة المحتمع، سيتي كلوب مشروع وسطي يخدم فئة كبيرة من المصريين».

من جانبه، رحب محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بالوزير والمحافظ، مؤكدا أن شركة إستادات القابضة تعمل وفق رؤية الدولة المصرية على تطوير المنشآت الرياضية في جميع محافظات مصر، لخدمة الأهالي في المحافظات، وتقديم خدمات تناظر المقدمة في أندية القاهرة والإسكندرية.

سيتي كلوب« نادي يبني جيل»

وشدد على أن العمل لا يتوقف ليل نهار في جميع الفروع الخمسة عشر لنادي سيتي كلوب وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء، كما أبدى فخره بما شاهده الجميع خلال الجولة التفقدية لافتتاح فرع سيتي كلوب كفر الشيخ، موضحا أنه ليس مجرد نادي فقط وشعاره أنه نادي يبني جيل، ولديه الرغبة في اكتشاف آلاف المواهب في المحافظات.

وأكد على عبقرية فكرة سيتي كلوب في العمل خارج نطاق العاصمة لأن مدن المحافظات والقرى تستحق الاهتمام وهناك فرص عملاقة للاستثمار الرياضي في المحافظات، مشددا على أن المشروع لم يكن ليخرج للنور إلا بدعم الدولة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يبني مع القطاع الخاص شكلا جديدا للاستثمار الرياضي.

وأوضح أن محافظ كفر الشيخ لا يتأخر عن دعم المشروع وفرع النادي موضحا أنه يقف بجوار الفكرة، والمواطن في المحافظات يستحق الدعم والمساندة وهدفه أن يقدم للمواطن خدمات تضاهي الموجودة في العاصمة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أخّر الأعمال بعض الوقت، والشركة لا ترغب في افتتاحات حاليا خشية فيروس كورونا مؤكدا أن تسليم الكارنيهات يتم يوميا وتقريبا سيتم افتتاح الفرع تلو الآخر.

محافظ كفر الشيخ: النادي يضاهي أكبر الأندية

كما أكد محافظ كفر الشيخ، دور شركة استادات القابضة في تطوير استاد المدينة وتحويله إلى نادي سيتي كلوب ليضاهي أفضل الأندية الحديثة العالمية، موجهاً الشكر للشركة الوطنية استادات التي تمكنت من تحويل إستاد المدينة إلى نادي يضم كافة الإمكانيات.

ولفت إلى أن المحافظة باتت تمتلك ناديا يضاهي أكبر الأندية نظرا لما تم توفيره من إمكانيات، وتابع: «أشكر شركة استادات على دورها المجتمعي في المحافظة الذي لم يقتصر دورها فقط داخل استاد المدينة، بل امتد لتحملها تكلفة تجديد الحديقة الرئيسية للمدينة»، مشيراً إلى وجود نادي بحجم سيتي كلوب في المدينة أحدث طفرة كبيرة في المحافظة ككل ومنحنا تنفس كبير وبات لنا شكل مختلف.