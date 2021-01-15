محليات كفر الشيخ تدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار من الشوارع

تكثف الوحدات المحلية، جهودها لرفع مياه الأمطار المتراكمة بشوارع وقرى كفر الشيخ، بعد تعرضها لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ.

وانتشرت معدات الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الأحياء، لرفع مياه الأمطار وفتح صفايات المطر، تزامنا مع استمرار رفع درجة الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع مياه الأمطار من القرى، فضلاً عن تنظيم النوبتجيات بالوحدات المحلية مع استمرار رفع حالة الطوارئ، كما أجرى اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم جولة ميدانية بعدد من المناطق لمتابعة جهود سحب المياه من المحاور والشوارع الرئيسية لتسيير الحركة المرورية .

فيما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى إلى سرعة رفع المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأصدر تعليماته بمراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أية تداعيات متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما طالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وخفض السرعات، لسوء الأحوال الجوية، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الأجرة.

وتعرضت بعض مناطق كفر الشيخ لهطول أمطار غزيرة ما أدى لرفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء المحافظة.