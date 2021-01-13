كفر الشيخ تستقبل 113 ألف طلب تصالح بمتحصلات مالية 545 مليون جنيه

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تلقتها المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حتى اليوم الأربعاء، بلغ 113 ألف و710 طلبات تصالح، بقيمة 545 مليون و766 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، كما أشاد بإقبال الأهالي على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مد فترة التصالح حتى نهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية إلى 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للمحليات، واستقبال الطلبات في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظاً على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

وكان محافظ كفر الشيخ قد اعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء، منها «نموذج 10»، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، واللجان الفنية، واستيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها .

وأكد محافظ كفر الشيخ إنه يجري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأشاد «نور الدين» بقرار مجلس الوزراء، والموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.