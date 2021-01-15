عاجل.. استقالة الحكومة الهولندية بسبب فضيحة «إعانات الأطفال»

أعلنت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روته، استقالتها بالكامل، منذ قليل، وسيتم تقديمها إلى الملك فيليم ألكساندر، وذلك بعد صدور تقرير يحملها مسؤولية إساءة إدارة معونات رعاية الطفولة، وفقا لما نشرته شبكة «BBC عربي، في نبأ عاجل.

وجاء القرار بعد اجتماع الحكومة على مدار ساعتين ونصف، اليوم، لمناقشة أزمة إعانات الأطفال، حيث تم تجريد 20 ألف أسرة من استحقاقات إعانات الأطفال في 2017، بسبب اتهامات بالتهرب والاحتيال الضريبي وفرضت على بعضها غرامات مالية، وولكن تبين بعد ذلك أنها خاطئة.

وواجهت الكثير من الأسر مشاكل مالية قاسية نتيجة لإلزامهم بعودة تلك المعونات إلى الدولة.

واعتذرت الحكومة للأسر ودفعت تعويضات قدرها 30 ألف يورو لكل أسرة، بينما أعلن السياسي الهولندي لوديفيك آشر، الذي كان يشغل منصب وزير الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت، استقالته من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أمس، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية.