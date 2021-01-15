«س» و «ج».. كل ما تريد معرفته عن العداد مسبوق الدفع: لا يفصل ليلا

مع تزايد شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية في تركيب العدادات مسبقة الدفع حتى وصل إجمالي ما تم تركيبه حتى الآن لما يقرب من 10 ملايين عداد مسبق الدفع، ضمن خطة الوزارة بتحويل 37 مليون عداد تقليدي إلى عدادات مسبقة الدفع وذكية خلال 6 سنوات.

ويستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لاستخدامات ومميزات العدادات مسبقة الدفع وخطوات تشغيله وكل مايهم المستهلك معرفته في سؤال وجواب.

* إزاى ممكن أعرف الرصيد؟

- بالعداد 3 شاشات رئيسية «الرصيد بالجنيه والرصيد بالكيلو والشريحة».

* إمتى أشحن؟

- يوجد «مصباح بيان» في واجهة العداد، يضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار، ويضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل، وعندما يتم فصله تقوم بتركيب الكارت بالعداد، فتعود الكهرباء لحين الشحن، ويمكن معرفة حد الإنذار والفصل كالتالي:

- حد الإنذار 30 جنيها وحد الفصل 20 جنيهات للعدادات الأحادية.

- حد الإنذار 40 جنيها وحد الفصل 30 جنيهات للعدادات الثلاثية.

* ما هو أفضل وقت لشحن العداد خلال الشهر؟

- هناك شائعة بأن الشحن أفضل أول الشهر، لأنك تكون عند الشريحة الأولى، وبالتالي رصيدك بالكيلو يكون أكبر، ولكن نفترض أن رصيدك انتهى هل ستظل بدون كهرباء حتى أول الشهر؟ طبعا لا، وللعلم عند أول كل شهر يعود العداد للشريحة الأولى، وبالتالي رصيدك بالكيلو يزيد مره أخرى.

* لماذا لا يعود العداد للشريحة الأولى عند الشحن؟

- العداد مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وهو بذلك يحقق لك عدالة استخدام، لأنه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى، أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ.

* هل من الممكن متابعة الاستهلاك بالكيلو وات خلال الشهر؟

- نعم وبكل سهولة من شاشة الاستهلاك خلال الشهر، تقدر تعرف استهلكت كام كيلو، كما يمكنك قبل الشحن تركيب الكارت بالعداد، حتى ظهور كلمة «كارت مقبول» وبالتالي عند قدومك للشركة للشحن يتم الإجابة عن كل الاستفسارات التي تريدها.

* لو الكارت ضاع إيه الحل؟

- التوجه إلى الفرع التابع لك ومعك صورة أو رقم العداد، كذلك بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها أو توكيل أو عقد إيجار موثق من صاحب العداد، وتقوم بدفع قيمة الكارت الجديد، طبقا للرسوم المقررة بالشركة، ويتم استخراج كارت جديد وتفعيله وتتسلمه في دقائق معدودة.

* هل يتلف الكارت؟

- نعم إذا تعرض للماء والعرق والشمس تتأثر الشريحة النحاسية به، ولا تعود تعطي بيانات ولا تتمكن من قرائتها ويتم تغييره، لذا ننصح بالحفاظ على الكارت.

* لو الكارت ضاع وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد.. ماذا تعمل؟

- كل عملية شحن تُسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وإذا ضاع الكارت وعليه شحنة لم تُفرغ بالعداد، يتم استخراج كارت، وعند برمجته يتم تسجيل كل بياناتك عليه، وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد لو كانت الذاكرة لم تُفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورا.

* ما هي الوسائل المتاحة للشحن؟

هناك عدد من الطرق لشحن العدادات مسبقة الدفع هي:

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء «أكثر من 1000 مركز شحن»

- «فوري» من خلال 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

ويجرى حاليًا استخدام تطبيق سهل «App Store - Play Store» لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ«NFC» أو (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـNFC من خلال شركة التوزيع المعنية «بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل».

* هل يفصل العداد في الإجازات الرسمية؟

- العداد مُبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحا.