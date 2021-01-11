هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من طقس نهاية الأسبوع

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، إنَّ الموجة الدافئة الحالية التي تشهدها البلاد، ستنتهي بعد غد الأربعاء وفق توقعات الأرصاد وخرائط الطقس، حيث سيكون هناك نشاطا للرياح يومي الأربعاء والخميس، ناصحًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية بتناول الأدوية اللازمة لمواجهة تلك الموجة.

انخفاض كبير في درجة الحرارة وجو بارد بدءا من بعد غد

وكتب «الناظر» عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «اعتبارًا من الخميس سيحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة ويصبح الجو باردًا، ومتوقع أيضًا أن تكون هناك رياح الأربعاء والخميس ظهرًا».

وفي رسالة لمرضى الجيوب الأنفية، نصح «الناظر» أنَّ يتناولوا اعتبارًا من غد الثلاثاء مساء قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل زيرتك أو تلفاست أو ليڤوهستام ولمدة 5 أيام للوقاية من التعرض لأي مشاكل خلال هذه الأيام».

أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري الخميس

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أكّدت أنَّه مازال الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين لـ3 درجات، لتصل درجات الحرارة يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بين 25 و26 درجة وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، ولكن مع نهاية الأسبوع سيكون هناك انخفاضًا بدرجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، ولكن يوم الأربعاء ستشهد السواحل الشمالية أمطارًا، ويوم الخميس ستكون الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومع نهاية الأسبوع وبعد فترة طويلة من الاستقرار بالأحوال الجوية، سيشهد الطقس تقلبات جوية.