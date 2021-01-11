وزيرة الصحة: منقدرش نجزم بكسر الموجة الثانية رغم تناقص الإصابات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد إصابات فيروس كورونا في انخفاض، موضحة «لو كل فرد فينا كان بيسمع حالتين أو 3 حالات في اليوم، دلوقتي بقى النصف، آه بنسمع بس أقل من الأول»، وهو ما جرى ترجمته في الأرقام الحقيقية التي تدخل المستشفيات، إذ كان متوسط الحالات في شهر ديسمبر يبلغ نحو 1600 حالة يوميًا، لكن هذا العدد انخفض منذ عدة أيام إلى 900 حالة يوميًا.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «on»: «الانخفاض في الأسبوع الأخير من ديسمبر مقارنة بأول 10 أيام من شهر يناير، فإن هذه النسبة تبلغ أكثر 21% نسب انخفاض في الأعداد اليومية»، لافتًا إلى أن أعداد المترددين على المستشفيات كحالات اشتباه قلت بنسبة 15% وقلت حالات الحجز الداخلي في المستشفيات قلت بنسبة تتراوح ما بين 10.5% إلى 11%، وانخفضت الحالات في العناية المركزة بنسبة 8% وارتفعت الحالات التي شُفيت بواقع 5%، وهذا الأمر يسري على مستشفيات القطاع الخاص أيضًا.

وأوضحت: «هذا الأمر لا يعني أننا يمكن أن نقلل إجراءاتنا الاحترازية، لأن شهر يناير من الشهور التي ستشهد زيادات في الإصابة ويجب ان نستعد بشكل كامل.. منقدرش نقول بشكل واضح إن ذروة الموجة الثانية بدأت تنكسر، لكن ممكن نقول بناءً على خبرتنا في الموجة الأولى إن استقرار الحالات في الأعداد او نقصانها بيبقى شيء إيجابي، ونحن شهدنا استقرارًا في آخر شهر ديسمبر وأول يناير ثم انخفاض في آخر أسبوع بشكل واضح».