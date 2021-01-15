انتحار شاب في كفر الشيخ شنقا بـ«حبل غسيل» بعد زواجه بشهرين

عثر أهالي قرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، على جثة الشاب «إيهاب عوني»، منتحرا داخل غرفته، وجرى نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المركزي، تمهيدا لمعاينته لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بلاغا من «عوني. ي»، عامل ومقيم بقرية الغبايشة، يفيد بعثوره على نجله إيهاب، 23 عاما، منتحرا عن طريق شنق نفسه بـ«حبل غسيل»، دون وجود سبب، جرى إخطار مدير أمن كفر الشيخ، الذي كلف بانتقال فريق شرطي لمعاينة المكان، حيث انتقل المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى محل البلاغ، وتبين أن الشاب مشنوقا بـ«حبل الغسيل»، داخل غرفته، حيث علق الحبل في زاوية حديدية في سقف الغرفة أعلى السرير وشنق نفسه.

وبمعاينة الجثة، تبين وجود أثار الشنق في رقبته، وعدم وجود إصابات في باقي الجسد، وبسؤال الأب المبلغ، أكد أنه يعاني من أزمة نفسية، وأنه تزوج منذ شهرين، وأن زوجته لم تكن موجودة في المنزل، حيث أنه مقيم بمنزل مجاور لمنزله، وأنه لاحظ غيابه عن المنزل، فطرق الباب لم يرد أحد فدخل وجده معلقا في السقف.

وقال الأب، إنه لم يستطع الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، مؤكدا أن نجله يُعالج نفسيا منذ فترة، لكن لم تبدو عليه أي علامات أو التفكير في الانتحار، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، وجرى تحرير محضر حمل رقم 294 إداري سيدي سالم، وجرى نقل الجثمان، لمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

ومن المقرر، أن تستدعي الشرطة، عددا من أقارب المتوفى وزوجته، لسؤالهما عن سبب وصوله لحالة الانتحار.