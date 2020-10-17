مدير أمن كفر الشيخ يتفقد محيط المدارس.. ومأمور يشارك في توزيع الكتب

تفقد اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ اليوم السبت، محيط المدارس، وتابع الخدمات الأمنية حولها بالإضافة للسيولة المرورية بشوارع مدينة كفر الشيخ.

كما أناب مدير الأمن العقيد أشرف النويشي، مأمور قسم أول بكفر الشيخ ، لإلقاء كلمة بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، طمأن خلالها الطالبات بأن رجال الأمن في خدمة كل الطلاب، وأنهم متواجدون دائما في الشوارع لمتابعة سلامة الطلاب والطالبات، موجهاً النصح للطلاب بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.

وشارك "النويشي" الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في توزيع الكتب المدرسية في حقائب مهداة من المدرسة للطالبات.

فيما انتظمت نحو 200 مدرسة في أول يوم دراسي بكفر الشيخ، وحرص الطلاب والتلاميذ على ارتداء الكمامات في ظل التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، بينما حرص مديرو المدارس ومعلموها، على التواجد مبكرًا لاستقبال الطلاب وإجراء قياس درجة الحرارة باستخدام الكواشف الحرارية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وخصصت بعض المدارس الحصة الأولى للحديث عن حرب أكتوبر وللتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، كما حرص بعض مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، على حضور طابور الصباح بالمدارس لتحية الطلاب ولطمأنتهم والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية.

وفي نفس السياق، بدأت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد العزب، مدير أمن الأقليم، في تأمين المدارس، تزامنًا مع بدء الدراسة في يومها الأول، وجرى تكثيف الدوريات الأمنية أمام مدارس الفتيات، خاصة الإعدادية والثانوية بأنواعها، وتواجد عدد كبير من رجال الأمن وسيارات الشرطة والنجدة حول المدارس، وخاصة مدارس الثانوية الفنية للطالبات لمنع المعاكسات وتحرير محاضر للمخالفين من قبل شرطة مكافحة العنف ضد المرأة.

وأكد مصدر أمني، أن مدير أمن كفر الشيخ، شدد على متابعة التواجد الأمني حول المدارس، والاطمئنان لعدم وجود أي مخالفات أو اختراقات أو احتكاكات، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا كاملا بين رجال الأمن ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة.