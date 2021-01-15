عشان متتعرضش للغرامة.. تعرف على منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

خلال الساعات القليلة الماضية تصدرت خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسداد الفاتورة قائمة البحث على «جوجل» بعدما أتاحت الشركة المصرية للاتصالات هذه الخدمة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

فاتورة التليفون الأرضي

ويكون سداد فاتورة التليفون الأرضي حسب اختيارك سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو سنويا، وفي إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير، تقدم «الوطن» ضمن سلسلة خدماتها المقدمة للقارئ، منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي، جاءت كما يلي:

منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

وهناك العديد من المنافذ لدفع فاتورة التليفون الأرضي والتي أتاحتها الشركة المصرية للاتصالات من أجل التيسير على عملائها في طرق الدفع، وذلك عن طريق أي منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات «WE»، المتواجدة في كثير من الأماكن على مستوى المحافظات، كما أن هناك منافذ للتحصيل تابعة لـ«فوري» يمكن الدفع من خلالها، و«خدماتى»، و«Bee»، كما يمكن الدفع عن طريق البريد المصري، ومصاري، وأمان، بالإضافة إلى إمكان سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضي نحو 9.15 مليون مشترك حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2020، وفقا لبيان أصدرته وزارة الاتصالات، بزيادة 390 ألف مشترك مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 7.70%.

تاريخ نشأة الهاتف

وأنشئ أول خط تليفوني أرضي يربط بين القاهرة والإسكندرية، في عام 1881، وتعتبر مصر من أوائل الدول في استخدام التليفون الذي تم اختراعه في 1876، وفي عام 1883 تم تمديد الخطوط التليفونية إلى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وفي عام 1996، تم إدخال أول خدمات الهاتف المحمول بالنظام العالمي للاتصالات المتنقلة في مصر.

وتغير شكل الهواتف كثيرا على مدار الزمن، فكانت الهواتف في العشرينيات من القرن الماضي تحتوي على بوق ومستقبل منفصلين، وفي الثلاثينيات كان من الشائع رؤية الهواتف الدوارة التي لها شكل مميز.