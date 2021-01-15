دعما للشرقية.. فريقا إنقاذ من الغربية والمنوفية للبحث عن غريق بلبيس

وصل إلى محافظة الشرقية، اليوم، فريقي إنقاذ من محافظتي الغربية والشرقية، لدعم إنقاذ الشرقية للبحث عن الشاب الغريق في ترعة الإسماعيلية، المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس من 8 أيام.

وبلغ إجمالي قوات الإنقاذ النهري المشاركين في البحث عن الشاب الغريق، نحو 20 غواص، بقيادة 5 ضباط بالحماية المدنية من «الشرقية والمنوفية والغربية»، وذلك برئاسة العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية والمقدم شريف بكر وكيل الحماية المدنية، حيث تواصل القوات البحث عن الفقيد منذ السادسة صباحا وحتى الآن.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد انقلاب سيارة ربع نقل من أعلي كوبري الزوامل في ترعة الإسماعيلية كان يستقلها عدد من أفراد أسرة متوجهين لإحضار «فرش عروسة»، وأسفر الحادث عن وفاة والد العريس، وإصابة آثنين آخرين فيما غرق شاب يدعى «محمد السيد دياب» 21 عاما طالب بكلية هندسة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأثار غرق الشاب حالة من الحزن بين الأهالي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب «وائل شاهين»، خال الشاب الفقيد، على صفحته بموقع «فيس بوك»: «اللهم يا من رددت يوسف على يعقوب، ويا من أخرجت يونس من بطن الحوت، ويا من أنقذت حبيبك محمد بخيط العنكبوت.. ياجبّار السموات والأرض، ويا من أمرك بين الكاف والنون إذا قلت للشىء كن فيكون، رده إلينا إنك على كل شيء قدير».

وكتب أحد أصدقاء الشاب قائلاً: «صاحبي يا أطيب خلق الله، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، ويلحقني بك على خير.. يا صاحبي أنا مش مستوعب الخبر لحد دلوقتي، أنت كنت لسه معايا قبل الحادث بيوم، وهزارك وضحكك معايا زي ما يكون كنت بتودعني.. لا إله إلا الله، ربنا يرحمك، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك لمحزونون».

وكتب آخر: «اللهم إنك تهدي من الضلالة، وتنجي من العمى وترد الضالة، فصل على محمد وآله، واغفر لي ورد إلينا ابن اختي محمد السيد دياب»، مضيفا: «يا رب هونها على عبدك محمد السيد دياب، وأخرجه من ظلمات البحر ليرتاح قلبا والديه، وترتاح قلوبنا، يا رب أنت اللطيف فالطف به وبنا، اللهم آمين يارب العالمين».