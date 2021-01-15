برلمانية عن «تنسيقية شباب الأحزاب»: مفيش صدامية ولا مجال للمزايدة

قالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن التنسيقية ستكون معيار نجاح التجارب الشابة مستقبلًا، أي أن المسؤولية الواقعة على النواب الشباب بصفة عامة ونواب التنسيقية بالأخص، لأنهم يمثلون أحزابا وتيارات سياسية مختلفة وخبرة من العمل السياسي للشباب.

التنسيقية ستكون على قدر الثقة

وأضافت «سمير»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «العبء الملقى على عاتقنا سيكون كبيرًا جدًا، ويجب أن نعمل وأن نكون على قدر الثقة والمسؤولية، إذ أن التنسيقية فيها تنوع سياسي واضح جدًا، وهو ما يظهر في تشكيل لجانها، إذ جرى تمثيل كل التيارات السياسية من معاضة ووسط ويمين».

وتابعت أن التنسيقية تقدم نموذجًا لتمثيل التيارات السياسية في مصر، من أجل تقوية الحياة السياسية والحزبية. وحول هامش الاختلاف بين أعضاء التنسيقية وأنفسهم، قالت: «هناك خط أحمر وهو أمن ووحدة الوطن وسلامته، أما القضايا الخلافية هي القضايا المؤدلجة، فبعضنا يدافع عن القطاع العام ومقدراته مثل حزب التجمع، والبعض يريد عدم وجود شركات خاسرة، وفي هذا قد نختلف وباحترام، ونقدم نموذجًا جديدًا للسياسة، فنحن نتجاوز اختلافاتنا ونتعامل مع بعضنا ونستوعب أفكارنا ونصدر سويًا أفكار عمل مشتركة، ولا مجال للمزايدة، ومن حق أي شخص أن يقول رأيه».

وأردفت: «مفيش صدامية، ونحترم بعضًا، ونعلي مصلحة الوطن قبل أي شيء، وفي البرلمان .. هنذاكر قبل ما نتكلم، محدش هيتلكم في المطلق، هنتكلم بالورق وبناءً على اجتماعات مع بعض ومناقشة القضايا المتاحة، وهنناقش القضايا بعقلانية وسنستمع لكل الآراء».