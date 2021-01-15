صفاء الطوخي: يوسف شاهين كان يمتلك شخصية جذابة ومتوهجة

كشفت الفنانة صفاء الطوخي، أن تعاونها مع المخرج الراحل يوسف شاهين، بدأ من خلال اختبارات لدور صامت بفيلم «المهاجر»، حيث ذهبت هي وبعض من زملاؤها طلبة معهد التمثيل، وحينها خاضت تلك الاختبارات ولم تتوقع أن يتم اختياراها: «فوجئت أنهم اختاروني، وطبعا فضلت قاعدة زي العبيطة مش مصدقة، وعمال أبص عليه بإنبهار»، مؤكدة أن المخرج الراحل كان يمتلك شخصية جذابة ومتوهج ومختلف دائما، بالإضافة إلى أنه «فنان أوي وبيظبط الإضاءة بأيديه، ويديكي أداء، حتى لو هتعملي مشهد صامت معاه، يهتم جدا بيكي وبعملك».

صورت مع يوسف شاهين في كل مكان

وأضافت «الطوخي»، خلال لقائها اليوم الجمعة ببرنامج «3 ستات»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، «وقتها صورت معاه في أكثر من بلد ومكان، وتقريبا شبه لفينا مصر كلها»، لكن المفاجأة كانت حين ذهبت لمشاهدة الفيلم «ملقتيش غير مشهدين ليا»، مشددة أن ذلك لم يمنع سعادتها من التعاون معه.

قدمت مع يوسف شاهين مشهد واحد فيلم «القاهرة منورة بأهلها»

وأوضحت، أنها تعاونت معه في فيلم اخر بعنوان «القاهرة منورة بأهلها»، وقدمت به مشهد واحد فقط أيضا، وتعتز به بشكل كبير، لأنها صوت ذلك المشهد من فوق أحد الكباري، وحينها كانت ترى للمرة الأولى أسطح المنازل والبيوت، ووقتها تاثرت بما تراه بشكل كبير، وحرص المخرج على أخذ ذلك الانطباع على وجها لنقله إلى الشاشة: «كنت مخضوضة لما شفت منظر سطوح بيوت وسط البلد من فوق، كأني كنت بشوف بلد تانية».

صفاء الطوخي، شاركت في بطولة العديد من الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كان أخرها مسلسل «البرنس»، الذي عرض بالموسم الرمضاني السابق، ومسلسل «بخط الأيد»، الذي عرض قبل أشهر قليلة، ومسلسل «خيط حرير»، الذي عرض قبل أسابيع قليلة وحقق نجاحا ونسب مشاهدات كبيرة، في حين تنظر طرح أحدث تجاربها السينمائية فيلم «وقفة رجالة»، الذي طرحت شركته المنتجه إعلانه الرسمي قبل أيام.