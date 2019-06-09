السقا: أمي بكت وغضبت مني بسبب مشهد وفاة صفاء الطوخي في "ولد الغلابة"

أبدى الفنان أحمد السقا سعادته بردود الفعل التي أثارها مسلسله "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان، قائلًا: "كان أسرع رد فعل شفته في حياتي، وكنت مستغربه في الأول، وناس مكنتش تعرفني وملهاش مصلحة معايا بتكلمني، والناس كانت مبسوطة بالمكالمة".

وأضاف "السقا"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، أن أغرب مكالمة تلقاها كانت من والدته، لافتًا أنها غضبت منه بسبب مشهد وفاة النجمة صفاء الطوخي التي كانت تجسد دور والدته في المسلسل.

وتابع: "زعلت مني ولقتها راكبة فوق دماغي من الساعة 8 الصبح، وعيطت وانهارت".