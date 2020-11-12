عبدالمنعم سعيد: ترامب قد يفرض عقوبات على إيران بسبب بايدن

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسى، وعضو مجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارات تعقد الأمور أمام جو بايدن، الفائز مؤخرًا بالانتخابات الأمريكية خلال فترة رئاسته المقبلة، إذ أنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران حتى يصعب الأمر على بايدن في التخلص من هذه القرارات.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN": "ترامب كسر القاعدة الأمريكية التي نصت على عدم اتخاذ أي قرار في هذه الفترة انتظارًا للرئيس القادم، لكنه أراد توصيل رسالة مفادها أن سيكسر كل القواعد".

وتابع، أن المجمع الانتخابي سيجتمع في 14 ديسمبر المقبل من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفي هذه الحالة لا بد أن يتدخل الكونجرس والمحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن هناك احتمالًا بألا يقر ترامب بالهزيمة حتى يحافظ على شعبيته الجماهيرية.

وأردف: "ترامب قد يقبل بانتقال السلطة لكنه لا يقر بنزاهة الانتخابات، وهنا يظل يحافظ ترامب على القاعدة الانتخابية الخاصة به، وقيل إنه يفكر في استخدامهم للهجوم على بايدن من خلال تلفزيون الواقع وأن ينتقل بين الولايات وينتقد كل خطوة سياسية يقوم بها بايدن، لكي يجعل حياته صعبة".

وأردف، أن ترامب ترامب يشكل ثورة في المجتمع الأمريكي، وبخاصة أنه يقدم شيئًا مناقضًا تماما للواقع الأمريكي، موضحًا أنه سيمارس معارضة شرسة لسياسات بايدن خلال السنوات المقبلة، وهو يعتبر نقيضا للجهاز الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.