الزراعة: الانتهاء من تطوير منظومة الري في مليون فدان خلال شهور

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن شبكات تطوير الري الحديث تصب في صالح تحسين كفاءة استهلاك المياه، والإعلاء من إنتاجية وحدة المياه والأرض، خاصة أن مصر تواجه تحديا كبيرا في مسألة المياه، والدولة تبذل قصارى جهدها للاستفادة من المياه بشكل جيد، وتعظم كفائتها وآلية الاستفادة بها.

تطوير منظومة الري في مليون فدان

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أنه تم تبطين عدد كبير من الترع، وتطوير منظومة الري لأكثر من مليون فدان، سوف ينتهي العمل منها قريبا، من أجل تطبيق منظومة الري الحديث فيها، سواء الري بالتنقيط، أو الري بالرش، أو استخدام الليزر، والأدوات التي تعلي من الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.

مشروع مشترك بين وزارتين

وتابع معاون وزير الزراعة، أن هذا المشروع تنفذه وزارتي الزراعة والري، وهناك لجنة للتنسيق بين الوزارتين يتم من خلالها مناقشة كافة القضايا العالقة، لتطوير نظم الري والاستفادة من المياه.

العمل على 6 ملايين فدان

وأوضح أنه يتم العمل حاليا على مليون فدان، سوف ينتهي العمل فيها خلال شهور قليلة، وهناك مخططا لتطوير 6.1 مليون فدان جديدة سيتم العمل عليها، بالتنسيق مع البنوك الوطنية، ووزارة الري تقوم بدور كبير في تبطين الترع، بينما توفر وزارة الزراعة الأساليب الحديثة لعملية الزراعة، وتطوير نظم الإرشاد وتوصيل المعلومة السليمة للمزراعين، وهذا لا يعود فقط بالنفع على الدولة وتوفر المياه، ولكنها أيضا تعود بالنفع على المزارع وتحسن إنتاجية زراعته، وتحسن دخله، وهامش الربح الذي يحصل عليه، ولذلك يحقق عائدا أكبر، والبنوك الوطنية أيضا تستفيد من خلال تمويل هذه المبادرات، الأمر الذي يساعد على تحقيق عائد أكبر في القطاع الزراعي.