ياسمين سعيد بعد تعافيها من كورونا: كنت مقتنعة إني هموت

كشفت الإعلامية ياسمين سعيد تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا المستجد في أولى حلقات برنامجها «الجمعة في مصر»، في العام الجديد، والذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، قائلة إن التجربة كانت مؤلمة جدًا في بدايتها، ونصحت المشاهدين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التعامل بشكل عادي مع أمراض مرض البرد، والتزام العزل المنزلي لمدة 3 أيام على الأقل: «الآثار النفسية للعزل سيئة جدًا وبخاصة في أول 3 أيام، وفي أول 4 أيام من تجربتي كنت على قناعة تامة في بداية الإصابة بأنني سأموت في أي لحظة بسبب الألم وجهاز التنفس، وكنت متخوفة من ترك المنزل».

البداية كانت أشد حدة

وأضافت: «من الأفضل الخضوع للمسحات والالتزام ببروتوكول كورونا بسبب تشابه الأعراض، لأنها تكون في البداية أشد حدة مثلما كانت تجربتي، وفي حالات أخرى قد تؤدي إلى الوفاة أو دخول المستشفى».

الألم المصاحب لكورونا كان لا يحتمل

وتابعت: «كنت أعتقد أنني إذا أصبت بفيروس كورونا فلن أشعر بأي أعراض، وأنه سيمر مرور الكرام، لكن الألم المصاحب له في البداية لا يُحتمل بالإضافة إلى شعورنا الكبير بالخوف، لما بنسمع عن حد أصيب بكورونا بنقول عادي، لكن لما نُصاب نشعر بخوف كبير لأنه فيروس قاتل لكل الفئات العمرية».

وشددت على ضرورة البقاء في المنزلي لكل من يصاب بالأعرض وعدم النزول إلى الشارع حتى لو كانت الأعراض خفيفة كون هذا السلوك يعرض المواطنين للخطر: «إذا تسببتم في إصابة شخص آخر، ربما تتسببون في حدوث أذى كبير لهم، لأن مناعتهم تكون أقل احتمالا لأن الفيروس قد يتسبب في الوفاة».

وتابعت الإعلامية ياسمين سعيد: «أرجوكم اللي تجيله أي أعراض لكورونا أو البرد يلتزم العزل وبروتوكول كورونا والمسحات وإن شاء الله خير، والمهم إننا نخاف على نفسنا ومن حولنا، لأن الأزمة عالمية وخطرها مازال موجودًا بالرغم من ظهور لقاحات لأن كورونا يتحور ويغير من نفسه».