صفاء الطوخي: باتعامل مع بنتي بمبدأ «شوفي انتي عايزة إيه واعمليه»

قالت الفنانة صفاء الطوخي، إنها لا تحب أن تنصح أحدًا ولا توجه نصائح لابنتها "جميلة" أو لأي فتاة، لأنها ترى أن فكرة أن يعطي أحد نصيحة لأحد آخر، منفرة جدًا وعادة لن يستمع له، ولكنها تحاول دائمًا أن تعلم ابنتها مبدأ «شوفي انتي عايزة إيه من جواكي واعمليه»، فما تحبه عليها أن تحاول فعله بصرف النظر عن أي حسابات، سواء في مهنتها أو اختيار أصدقائها أو حتى في ملابسها وشكلها، فعليها أن تفعل وتختار ما تحبه دون الخوف من أحكام الناس والمجتمع على أفعالها واختياراتها.

صفاء الطوخي: بقول لبنتي ماتِشغليش دماغك بأحكام الناس

وأضافت «الطوخي»، خلال لقائها اليوم الجمعة ببرنامج «3 ستات»، المذاع على شاشة «صدى البلد»: «مش لازم تبقى كيوت، عشان الناس عايزة كدا، طالما ماشيين بقناعتنا اللطيفة فكدا إحنا تمام».

سر تسمية صفاء الطوخي بـ«ماما شريرة» و«الجيش المصري»

وعن سر إطلاق ابنتها عليها وصف «ماما شريرة»، أوضحت الفنانة أنها كانت في سهرة مع ابنتها ومجموعة من أصدقائها، من بينهم صديقة لها لديها ابن في نفس سن جميلة ابنتها، وأثناء العشاء طلبوا منها أن يذهبوا لمكان ما بغرض اللعب، وكان حينها سنهم 12 سنة تقريبا، فأم الولد سمحت بذلك، ولكنها اعترضت على هذا الطلب وأبلغتهم أنهم سيذهبون معًا، ولا يصح أن يلعبوا في مكان وحدهم، مكملة «يعني إيه يبقوا لوحدهم!، ومن ساعتها بقيت ماما الشريرة».

وألمحت أنها وافقت أن تفضل فترة ماما الشريرة، حتى تخطت ابنتها سن الـ17 عاما، واصفة هذا السن «سن اللخبطة ده»، فكان حينها لابد أن تكون ماما شريرة، كاشفة أنه في بعض الأوقات كانت تسميها أيضًا «الجيش المصري»، من شدة أسئلتي الموجهة لها دائمًا عن تحركاتها ومن تقابلهم وتتعامل معهم.

وتابعت الفنانة صفاء الطوخي أن ابنتها هي من تقوم معها بهذا الدور الآن، لدرجة أنها تحكمت في اختياراتها لملابسها التي ستظهر بها بتلك الحلقة، وهو ما استغلته مقدمات البرنامج ليوجهن رسالة إلى ابنة الفنانة قائلات لها «هاي جميلة ذوقك حلو أوي».