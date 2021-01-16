ائتلاف أولياء أمور مصر يضع 5 حلول لإجازة مفيدة دون الخروج من المنزل

تنطلق إجازة نصف العام من يوم 16 يناير وحتى 20 فبراير، وبالتزامن مع بدءها أطلقت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، دعوة عبر صفحة الائتلاف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعوة لقضاء إجازة مفيدة مع تحقيق التباعد الاجتماعي، التي يجب اتباعها لسلامة أولادنا، وهو ما لاقى ترحيبا من أعضاء الجروب.

وقالت «الحزاوي»، إنه على أولياء الأمور مسؤوليات عدة خلال الإجازة وذلك للاهتمام بسلامة أبنائنا على رأسه الخروج للضرورة فقط، كما يمكن اللجوء لحلول عدة من أجل استغلال وقت الإجازة وهي ما استعرضته خلال البوست المنشور عبر الصفحة وجاء كالتالي:

حلول مبتكرة لإجازة مفيدة

1- اقترحت «الحزاوي» تنشيط الطلاب من خلال متابعة فيديوهات الرياضة وممارستها من خلال متابعة الفيديوهات «أون لاين»، أو دخول موقع تبادل الفيديوهات ومتابعة فيديوهات علي يوتيوب تشجع علي ممارسة التمارين الرياضية، حيث يقوم المدرب يقوم بعمل التمارين ويتابعه الأبناء بالتقليد، ومن خلال ذلك يمكن لجميع أفراد الأسرة المشاركة وفرصة كبيرة التقرب من الابناء وخلق جو أسري ممتع.

2- حل آخر اقترحه الجروب وهو عمل دورات للتعليم عن بعد عزف بالآلات المختلفة.

3- متابعة قنوات الرسم والتلون أو الفنون المختلفة.

4- حذرت «الحزاوي» من الألعاب التي تضيع الوقت وتشتت الانتباه ونصحت بإيجاد حلول مبتكرة لقضاء أوقات مع الأصدقاء عن بعد من خلال طريق لعب ألعاب عن بعد فيمكن تحميل ألعاب إلكترونية مفيدة، واستغلالها للتقارب بين الأصدقاء.

5- عمل جدول مراجعة علي المناهج استعدادًا لامتحانات نصف العام وذلك بعد يوم 20 فبراير، وخصوصا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ غدا السبت 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، مع تأكيدات بعدم تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية حيث سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام وذلك في 20 فبراير المقبل.