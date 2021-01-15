«التعليم»: اليوم انتهاء تدريس المناهج «أونلاين» للفصل الدارسي الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الجمعة هو الأخير في الفترة التي تم تحديدها لاستكمال تدريس المناهج الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية، وذلك عن طريق نظام التعليم عن بُعد «أون لاين».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وقفت حضور الطلاب داخل مختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 من فبراير القادم، من أجل تفادي انتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.

وأضافت «التعليم» أنه تم استكمال المناهج الدراسية دون حذف، وإن إجازة منتصف العام ستبدأ من غد السبت الموافق 16 يناير، وستستمر لمدة 36 يومًا، على أن تنتهي إجازة نصف العام يوم 20 فبراير القادم.

وفي سياق متصل كانت وزارة التربية والتعليم قد أجلت مختلف الامتحانات بجميع أشكالها لما بعد انتهاء فترة إجازة منتصف العام في 20 فبراير القادم، وذلك في حالة استقرار أوضاع فيروس كورونا، كما أكدت على استكمال الدراسة بالإضافة إلى المحتوى الدراسي لجميع الصفوف كاملا دون أي حذف في المناهج.

وأتاحت «التعليم» العديد من المنصات التعليمية على شبكة الإنترنت لاستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي أتاحتها الوزارة للطلاب غير القادرين على الاستفادة من المنصات الموجودة على الإنترنت.

«شوقي»: فكرة إلغاء الدارسة غير مطروحة إطلاقًا

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الانخفاض في معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا اليوم التي تعلنها وزارة الصحة سيساعد في عودة الطلاب مرة أخرى للمدارس بعد يوم 20 من شهر فبراير القادم.

وأضاف «شوقي» أن فكرة إلغاء الدارسة غير مطروحة إطلاقًا وإنها مستحيلة، كما أن وزارة التربية والتعليم قد وضعت أكثر من سيناريو محتمل من أجل استكمال العام الدارسي 2020/2021.