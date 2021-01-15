التعليم في أسبوع.. شائعة إلغاء الدراسة وفرص عمل جديدة للمعلمين

غطت الموجة الثانية من جائحة كورونا على أحداث الأسبوع الحالي من العام الدراسي 2020/2021 الاستثنائي، سواء من خلال شائعات إلغاء العام الدراسي الحالي، أو إتاحة التسجيل لطلاب الثانوية العامة لاستمارة الامتحانات إلكترونيًا، «الوطن» ترصد أبرز أحداث «التعليم» التي مرت عبر أيام الأسبوع الحالي.

تسجيل طلاب الثانوية العامة لاستمارة الامتحانات إلكترونيًا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيًا، حيث بدأت عملية التسجيل للطلاب من يوم الأحد الماضي الموافق 10 يناير، وتأتي تلك الخطوة في إطار استعدادات الوزارة من أجل عقد امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم تسجيل الطلاب إلكترونيًا وذلك بداية من العام الدراسي الحالي، وذلك عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، حيث يُمكن للطالب الحصول علي البريد الإلكتروني الخاص به عن طريق البوابة الإلكترونية للحساب الرسمي الموحد، والذي أتاحته الوزارة لكل الطلاب سواء حكومة أو خاص أو منازل.

إلغاء العام الدراسي بسبب كورونا

تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء العام الدراسي الحالي 2020/2021 بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، كما طالب البعض من أولياء الأمور بإلغائه، ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن العام الدراسي الحالي سيستكمل حتى لو استمرت جائحة كورونا، وأن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة من أجل التعايش مع كورونا، وذلك بهدف نجاح العام الدراسي والحفاظ على مستقبل الطلاب.

وأكد «مجاهد» أن مثل تلك النوعية من الشائعات هدفها الهدم، وأن وزارة التربية والتعليم لم ولن تلتفت لمثل تلك الشائعات غير البناءه.

وظائف بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتحها لباب التقديم من أجل الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال فترة التقديم التي بدأت من يوم الأحد الموافق 10 يناير، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 30 من الشهر الحالي.

وأكدت «التعليم» أن هناك العديد من المدارس التي أتاحتها بحيث يمُكن التقديم فيها، والتي يأتي من ضمنها مدرسة «أي تك» للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

انتهاء الدراسة أون لاين للفصل الدراسي الأول

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة عن بُعد «أون لاين» للفصل الدراسي الأول ستنتهي اليوم الجمعة، والتي من المفترض أنها بدأت في يوم 2 من الشهر الجاري ولجأت إليها الوزارة بسبب الظروف الاستثنائية للموجة الثانية من جائحة كورونا، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي غدًا السبت وتنتهي يوم 20 من شهر فبراير المُقبل.