أبرز عروض وباقات خط التليفون الأرضي من WE 

في ظل تفشي فيروس كورونا أصبح العديد من الموظفين يعملون من منازلهم بعد قرار تخفيض العمالة المتواجدة بالمؤسسة أو الشركات، والعمل بالتناوب، مما جعل الكثيرين يبحثون عن باقات الخط الأرضي وما تقدمه شركة المصرية للاتصالات من عروض.

وتسعى شركة المصرية للاتصالات إلى تقديم خدمة مُرضية ومتميزة، سواء كان من خلال التليفون الأرضي أو فاتورة الموبايل أو من خلال شبكات الإنترنت، حيث حرصت في بداية العام الجديد على توفير العديد من العروض المختلفة ووضعت طرقًا لضعف الباقة، نعرض أبرزها فيما يلي:

تفاصيل باقات «وي» وعروض لضِعف الباقة عند الاشتراك في فاتورة WE

على مدار شهر يناير، يحصل جميع العملاء الحاليين الذين قاموا بالتحويل لباقة WE أرضي 65، على تخفيض لاشتراك الباقة ليكون 35 جنيهًا في الشهر بدلاً من 65 جنيها حتى نهاية 2021.

ويتوفر للعملاء فرصة ليكونوا من ضمن 21 عميلا يحصلون يوميًا على اشتراك مجاني لباقة WE أرضي 65 حتى نهاية 2021.

كما تقدم الشركة ميزة لمستخدميها، أن يحصل العملاء الجدد على مصاريف تركيب «الراوتر والخط الأرضي»، مجانًا حيث يتم استردادها على الفاتورة التالية، ويتم إرسال رسالة للعميل لإبلاغه بحصوله على الهدية.

تفاصيل باقة WE أرضي 65

قيمة اشتراك الباقة شاملة اشتراك الخط الأرضي تطبق سياسة الاستخدام العادل شهريا «2500 دقيقة محلي أو موبايل WE 015 + 1000 دقيقة محافظات»، بالإضافة إلى 250 دقيقة لموبايل الشبكات الأخرى.

خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل وخدمة التتبع التي تتيح للعملاء تحويل مكالماتهم الأرضية إلى أي خط أرضي أو موبايل 015.

للاشتراك في العرض زُر أقرب فرع من فروع WE، أو اتصل بــ111.

شروط الحصول على الباقات المتاحة

يمكن للعميل أن يستمتع بالسعر المخفض للباقة أو الاشتراك الشهري حتى نهاية 2021.

- يحصل 14 عميلا يوميا على اشتراك مجاني لمدة عام، والعرض ممتد حتى نهاية شهر يناير 2021.

- يتحمل العميل قيمة مبلغ الضرائب على سعر الباقة ومصاريف التركيب قبل الخصم.

- إذا رغب العميل بالتحويل لباقة أقل سوف يفقد العرض.