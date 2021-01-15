كواليس اصطحاب شيما الحاج لابنتها في «سكن البنات»: رفضت تمثل

كشف «الوطن» عن اصطحاب شيما الحاج ابنتها معها في كواليس مسلسل «سكن البنات»، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على شاشة قناة النهار، ويعتبر ذلك العمل أول الأعمال لشيما بعد فترة من الغياب استمرت لأكثر من عام.

وقال مصدر، إن شيما الحاج اصطحبت ابنتها معها في مشهد حفل زفاف وفقاً لأحداث المسلسل، وأخذت تعرفها بأسرة مسلسلها الذين ظلوا يلعبون معها ويحضرون لها أشياء كي تسليها حتى تنتهي والدتها من التصوير.

مشهد تمثيل

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: عرض فريق العمل علي الابنة البالغ عمرها 7 أعوام أن تظهر في أحد مشاهد المسلسل، إلا أن عرضهم قوبل بالرفض منها لعدم تحدثها العربية بشكل جيد، ولكنها أبلغتهم حبها للكتابة سواء قصص أو غيرها من الأشياء وأنها تفضل الكتابة عن مهنة التمثيل.

رقص ابنة شيما الحاج

وتابع:« ظلت ابنة شيما الحاج ترقص على أغاني المهرجانات التي تم تشغيلها في المشهد».

مسلسل «سكن البنات» من بطولة دينا، وفاء عامر، منذر رياحنة، منة فضالي، محمد نجاتي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وعرض مؤخرًا على أحد الشاسات العربية المشفرة وعلى أحد المنصات الإلكترونية، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة بالقنوات المصرية.

تغيير الاسم

وشاركت شيما في المسلسل بعد تغيير أسمها من شيما الحاج إلى شيماء يونس وكتب على تتر المسلسل بهذا الاسم، وشكر في أداؤها عدد كبير من فريق العمل منهم دينا في تصريحات لـ«الوطن» وقالت عنها إنها موهوبة، وكذلك وفاء عامر.

ومن المقرر أن تشارك شيما خلال الفترة القادمة في عدد من الأعمال بين السينما والدراما، ولكنها لم تفصح عنهم في الوقت الحالي لحين إنتهاء التعاقدات.

9 أعمال فنية

وتمتلك شيما في رصيدها حوالي 9 أعمال بين السينما والدراما والدراما التليفزيونية منها سالم أبوخته مع محمد رجب وزجزاج مع محمد نجاتي وعمر وسلوى.