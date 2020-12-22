دينا عن شيما الحاج: «مهذبة ومحترمة.. مين معندوش غلطة في حياته؟»

«من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر»، هكذا دافعت الفنانة دينا عن الممثلة الشابة شيما الحاج، التي ما زالت أزمة الفيديوهات الفاضحة تلاحقها رغم مرور سنوات عديدة على تداولها، إلا أن الأخيرة استأنفت نشاطها الفني بتعاقدها على المشاركة في مسلسل «سكن البنات»، التي انتهت من تصويره قبل أيام.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شيما فتاة مهذبة ومحترمة بشهادة أسرة وعمال مسلسلها الجديد، مضيفة: «مين معندوش غلطة في حياته؟ هي غلطت من 12 سنة، هلومها على غلطة ممكن كتير يغلطوها بس من غير ما حد يعرف»، بحسب قولها.

وأشادت دينا بأخلاق شيما الحاج في أثناء التصوير، مؤكدة أنها لا تتلفظ بألفاظ خارجة مثلا وما إلي ذلك، متابعة: «أي حد معندوش غلطة في حياته يبقي يضربها».

وفي السياق ذاته، أعربت دينا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن حلقات «سكن البنات»، بخاصة وأنه يناقش عددا من القضايا التي تهم الفتيات المغتربات، مؤكدة أنها سعيدة بتعاونها مع المخرج محمد النقلي لأنه إلي جانب كونه مخرج متميز فهو يضفي أجواء طيبة داخل موقع التصوير.

ويشارك في بطولة «سكن البنات» كوكبة من النجوم أبرزهم وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنة فضالي، ومحمد نجاتي، ومنذر رياحنة، وألفت عمر، وهاجر الشرنوبي، وشمس، وحسني شتا، وإلهام عبدالبديع، من تأليف أحمد صبحي وإنتاج ممدوح شاهين.

وعلي الجانب الآخر، كشفت دينا عن انتهائها من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد «سقراط ونبيلة»، الأحد المقبل، بعدد من شوارع القاهرة، مشيرة إلي أنها وافقت على هذا الفيلم لاختلافه، وتقديمها شخصية مختلفة عن سابق أدوارها.

ويشارك في بطولة الفيلم أشرف عبدالباقي، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد فهيم، ومحمد عبدالعظيم، من تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.