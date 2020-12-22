شيما الحاج بعد دعم دينا: «حنينة وحاسة بيا»

أعربت شيماء يونس «شيما الحاج» عن سعادتها الكبيرة بتصريحات الفنانة الاستعراضية دينا لـ«الوطن» عنها، التي قال فيها إن «شيما فتاة مهذبة ومحترمة بشهادة أسرة وعمال مسلسلها الجديد، ومين معندوش غلطة في حياته؟ هي غلطت من 12 سنة، هلومها على غلطة ممكن كتير يغلطوها بس من غير ما حد يعرف».

وقالت شيما لـ«الوطن» عن «دينا»، إنها من الشخصيات القريبة منها في اللوكيشن، ومن الذين يُدعمونها دائما، ولم تبخل عليها بأي شئ سواء على مستوى العمل أو على المستوي الشخصي، قائلة، «في المقام الأول لم تبخل دينا علىّ أي حد بالنصيحة وأي حد بيسألها بتجاوب عليه بحب وملتزمة وبتيجي قبل الناس كلها في اللوكيشن، وهي فنانة زي الكتاب ما بيقول، وحنينة على كاست العمل كله، وأنا أحبها وهي محترمة وبتاعة شغل وبتنصح من قلبها وبتقف مع الناس كلها وعمرها ما بترد حد وفي قصة عشق من ناحيتي ليها».

وكانت شيما، غيرت اسمها على تتر مسلسل «سكن البنات» المعروض حاليا على أحد الشاشات العربية من شيما الحاج إلى شيما يونس، وتلعب في المسلسل دور سيدة أعمال تقع في قصة حب مع أحد رجال الأعمال فتتصاعد الأحداث وتتغير شخصيتها وتقع في العديد من التغيرات.

وعن دورها في المسلسل، قالت «شيما» إنه من الأدوار المهمة في مسيرتها، لأنه يرز طاقتها التمثيلية، وشكرت المخرج محمد النقلي لاختيارها للقيام بذلك الدور، مشيرة إلى أنه راهن عليها في ذلك الدور، مضيفة أنها لاقت الدعم من جميع الممثلين معها في المسلسل وعلى رأسهم دينا ووفاء عامر، وباقي فريق العمل.

ومسلسل «سكن البنات» من المقرر أن يعرض خلال شهر يناير على أحد الشاشات المصرية بعد عرضه على أحد القنوات المشفرة والمنصات الرقمية.