عاجل.. إخلاء مبنى بعد انهيار عقار مجاور له غربي الإسكندرية

أخلى حي غرب الإسكندرية، اليوم قبل قليل، عقارا انهارت أجزاء منه وآخر بجواره، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وأرواحهم، خاصة مع بدء نوة الفيضة الكبرى.

كان بلاغ ورد من غرفة عمليات المحافظة، مساء أمس، بسقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، متواجد في شارع التوفيقية، خلف حي غرب امام مسجد شعيت، حيث لم يسفر عن إصابة السكان.

وتمكن حى غرب من القيام بإخلاء إداري بالقوة الجبرية من خلال حي غرب وبمعرفة قسم الشرطة للعقارات المجاورة.

وتواجد فريق من مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وتواجد فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية للمعاينة، وتبين أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من 4 طوابق وتسكنه 4 أسر بعدد 9 افراد وصادر له قرار إزالة منذ 4 سنوات.

وتسبب انهيار العقار في انهيار جزء من العقار المجاور، ويسكن به فردين، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتم عرض مكان إغاثة على المتضررين من سكان العقارين بالعوايد، وجارِ عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة بعد استكمال المستندات.