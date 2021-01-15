المرور يعيد فتح الطريق الصحراوي في الإسكندرية

شهد طريق «مصر - الإسكندرية»، تعكل الحركة المرورية لعدة ساعات بسبب خروج حارتين من الخدمة على خلفية سقوط شجرة كبيرة على الطريق الصحراوي بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الجمعة.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه بمجرد ورود بلاغا بالواقعة، جرى تكليف مدير الطرق والمرافق والإدارات المعنية بإزالة تلك الشجرة التي سقطت بنهر الطريق الصحراوى أمام مسجد أبو ستة بمنطقة مرغم، وتم إزالة الشجرة وتنظيف الطريق وعودة الحركه المرورية.

وأكد الشيخ في بيان، له، أن تلك الاعطال تكون طبيعية وخارجة عن سياق العمل البشري، وبمجرد حدوثها يتم التعامل معها سريعاً لعودة حركة المرور في الطريق الصحراوي الذي يعد شريان حركة في الإسكندرية لزوارها من الخارج أو الراحلين منها، بالإضافة إلى حركة السيارات الكبرى في تلك المنطقة الصناعية التي تزداد فيها حركات السيارات النقل بمختلف أنواعها.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحي، أن إدارة الطرق والمرافق تقوم بمتابعة دورية أيضاً للشوارع والمناطق الداخلية حيث تتم متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقطاع عبد القادر قبلي، ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشارع 20 وخلف كريازي وحتى قرية هاني بالطريق الصحراوي، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل المياه للمنازل بمنطقة عادل المصري وتفرعاته وشارع مسجد النور وتفرعاته وشارع أسماء بنت أبي بكر وتفرعاته وعزبة العراوة بالعامرية ضمن تمويل المنحه الأوروبية.

ولفت إلى أن إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية قد قامت أيضاً برفع الاشغالات بشارع مخزن الزيت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً على استمرارية الحملات بنطاق الحي لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.