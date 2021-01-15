حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لوالدته بعد وفاتها: «يا حب عمري»

رثى الفنان حسن الرداد، والدته التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، ونشر «الرداد» عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، صورا تجمعه بوالدته، وعلّق قائلا: «جمعة مباركة عليكي يا ماما أحلى كلمة ممكن الواحد ينطقها في حياته، يا قلبي، يا حب عمري، يا أغلى من عنيا، ألقاكي في الجنة إن شاء الله يا أمي».

ورحلت عن عالمنا السبت الماضي، والدة الفنان حسن الرداد بعد صراع عامين مع المرض، حيث كانت تعاني من إصابتها بالتهاب الكبدي، وتدهورت وظائف الكبد في الأيام الأخيرة ودخلت علي اثرها غيبوبة كبد.

وأعلن «الرداد» وفاة والدته عبر حسابه على «فيسبوك».