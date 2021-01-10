فادية الرداد في حوار سابق: حسن واخد طيبة والده ورجولته «فيديو»

شُيعت جنازة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، بعدما رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت بعد صراع من المرض، إثر ازمات صحية عانت منها على مدار عامين، ما بين إصابتها بالالتهاب الكبدي ومعاناتها من آثار الذبحة الصدرية، بالإضافة إلى تدهور وظائف الكبد في الأيام الأخيرة، حتى دخلت في بسبب غيبوبة كبدية ولفظت أنفاسها الأخيرة، في مستشفى بالقاهرة.

إنسان طيب وعطوف وطيب جدًا

وفي تصريحات سابقة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني، مفيدة شيحة، وسهير جودة، عبر شاشة «cbc» على خلفية استضافة نجلها في إحدى حلقات البرنامج في أغسطس 2016، قالت «فادية»: «أكثر ما أحبه في حسن أنه إنسان طيب جدا وعطوف على الناس وبار بي جدًا، ويحاول إرضائي بكل الطرق».

دايما بييجي على نفسه عشاني

وأضافت: «دايما بييجي على نفسه عشاني وعشان بعض الناس بيجامل كتير جدا وده بيجهده ويرهقه وببقى عاوزاه يريح شوية، واخد طيبة والده ورجولته وجدع وشهم ومش بيتأخر عن حد».

وتابعت فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد، «هو راجل بيتوتي جدًا، ويحب بيته وأسرته، ويحب يروح معانا في أي مكان، وبيحب أكون معاه في أي حاجة حلوة، وبيحب يبقى مع نفسه بس في البيت وهو بيقرأ وبيحضر لشغله، مش بيروح ماكني تاني زي الكافيه، لأنه بيفضل إنه يقعد معانا، ولما بيصحى الصبح بيعمل شاي لنفسه وبياكل أي حاجة خفيفة معاه وده فطاره».