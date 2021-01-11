حسن الرداد ينعي والدته بصور من الطفولة: «بداية رحلتنا يا ماما»

نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه بـ"فيسبوك" صور من الطفولة تجمعه بوالدته ووالده وعلق قائلا: "بداية رحلتنا ياماما"

وكان أعلن حسن الرداد السبت الماضي وفاة والدته السيدة فادية الرداد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب «حسن»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب و أحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما و سلامي لبابا و فادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله»

وتم تشيع جثمان والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، اليوم بعد صلاة العصر، وفقاً لما أعلنه الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك».

ونشر الرداد صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن شاء الله صلاة الجنازة علي والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص في دمياط يوم الأحد الموافق 10 يناير عام 2021".

لتشهد الجنازه انهيار تام وبكاء شديد لحسن الرداد

وقد عانت والدة الرداد من أزمات صحية عديده استمرت عاميين، ما بين آثار الذبحة الصدرية، فضلًا عن إصابتها بالتهاب الكبدي، وتدهور وظائف الكبد في الأيام الأخيرة، إلى أن دخلت في غيبوبة كبدية.

وكان الرداد قد لغي جميع إرتباطاته الفنيه طوال فتره مرض والدته للمكوث بجوارها داخل المستشفي بسبب العلاقه القويه التي كانت تربط الرداد بوالدته.

وكان اخر افلامه "توأم روحي"، شهد العديد من التأجيلات اثناء التصوير بسبب مرض والده الرداد.

وعرض مؤخرا فيلم «توأم روحي» لحسن الرداد والذي تم تصويره اثناء مرض والدته وبمجرد الانتهاء من التصوير قرر التفرغ التام لوالدته وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن.