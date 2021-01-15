وليد توفيق يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات العربية

منحت إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، الفنان اللبناني وليد توفيق إقامة الإمارة الذهبية، لدوره في نشر الفن والغناء بالوطن العربي، ونشر «توفيق» تغريدة عبر صفحته الرسمية: «شرفتوني بالإقامة الذهبية في بلدي الثاني».

وجاءت الرسالة المرسلة من إمارة دبي لوليد توفيق كالتالي: «السيد وليد توفيق المحترم تحية طيبة وبعد، تهديكم هيئة الثقافة والفنون في دبي أطيب التحيات وتتمنى لكم دوام التقدم والرقي، بداية يسرنا إبلاغكم بأنه قد تم منحكم شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن كما هو مبين فى المرفق كما ونرجو التكرم من سيادتكم بالتوجه الى مقر المبني الرئيسي للادارة العامة للاقامة وشئون الاجانب بدبي منطقة الجافلية القاعة رقم 4 مكتب الاقامة الذهبية لدى السادة ابو بكر ال علي أو على عبدالرحمن حديد ليتم ابلاغكم بمتطلبات إجراءات اصدار الفيزا الثقافية علمان بأن هيئة الثقافة والفنون في دبي ستتكفل بتكاليف اصدار الفيزا القافية وتجديد الهوية ولاتتحمل أية مصاريف أخرى».

يذكر أن وليد توفيق انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «محتاجلو جنبي» من ألحانه وكلمات الشاعر هاني عبد الكريم، يتم طرحها في عيد الحب بشهر فبراير، وصورها فيديو كليب في أوكرانيا، وسيتزامن عرضها مع صدور الأغنية.

رسالة دعم لـ حسين الجسمي

كان توفيق دعم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من خلال نشر صورة للأخير عبر حسابه الخاص بـ«إنستجرام» معلقا: «الصديق الفنان الكبير حسين الجسمي يا جبل ما يهزك ريح لا ترجم إلا الشجرة المثمرة، وأنت فنان بفنك وأخلاقك وأصلك طيب»، وذلك فى اعقاب الحملة الشرسة التى تعرض لها الجسمي عقب تفجيرات بيروت الاخيرة حيث كان الجسمي قد غنى لبيروت قبل الانفجار فيها بساعات.