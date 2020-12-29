هاني شاكر: أغنية باللهجة اللبنانية قريبا من ألحان وليد توفيق

قال المطرب هاني شاكر، إن الأغاني حاليا أصبحت «للأسف الشديد بها سرعة في التنفيذ والتلحين والكلام، ودائما الأغاني التي تعتمد على إفيهات لا تعيش في الوجدان.

وعن سر نجاح أغنية «علي الضحكاية»، علق «شاكر» خلال لقاءه ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا: «الغنوة دي من ساعة ما اتعلمت وكل حفلاتي بغنيها لحد دلوقتي، الأغنية دي بقالها أكتر من 40 سنة، ومفيش حفلة إلا ويطلبوا أغنيها لا في مصر وبرة مصر، دي أغنية تريد ماركت وسرها غريب".

وأشار أمير الغناء العربي، إلى أن أحدث أغانيه «كيف بتنسى»، التي يؤديها باللهجة اللبنانية، من المتوقع إطلاقها خلال أيام، مؤكدا أنها «تجربة جديدة جدا، وأتمنى أن تنال إعجاب ورضا الناس».

وأوضح هاني شاكر، أن سبب غنائه باللهجة البنانية يعود لحبه الشديد للبنان وشعبها، متابعا: «أنا بحب لبنان جدا ومفتقدها الفترة الماضية خلال 2020، وهناك عشق كبير يجمعني بجمهور لبنان والأردن وسوريا، وشعرت بقيمة أن أذهب لحفلاتهم رغم أنني لم أقم حفلات منذ فترة طويلة في لبنان».

وذكر «شاكر» أن الأغنية من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن كلمات الشاعرة الجميلة نادين الأسعد، منوها إلى أن الأغنية سبقها مشاورات لأغاني أخرى، بالتشاور مع الفنان وليد توفيق، وكان يرفض بعضها لصعوبة اللهجة.

وأكد هاني شاكر، أن صداقة كبيرة تجمعه بالفنان اللبناني وليد توفيق، قائلا: «احنا أصحاب جدا وأنا سبقته شوية في الظهور على الساحة الفنية».

وتابع نقيب الموسيقيين: «وليد توفيق قلبه جميل ومحب، وهو شخص يتحب على المستوى الإنساني وبيحب المصريين جدا، ولقيته مرحب جدا أنه يعملي غنوة، وكان نفسه باللهجة اللبنانية، والشاعرة نادين الأسعد عملت مجهود كبير لتذليل صعوبات اللهجة في الأغنية».