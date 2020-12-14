تعاون فني يجمع وليد توفيق ولطيفة: اتفقا عليه في حفل عشاء

في مفاجأة من العيار الثقيل، اتفق النجم العربي، وليد توفيق، والنجمة التونسية، لطيفة، على التعاون سويا من خلال عمل فني يجمعهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء اتفاق توفيق ولطيفة، خلال لقائهما بحفل عشاء لصديقهما طبيب العلاج الطبيعي، عادل الرجولة، في دبي، بحضور زياد حمزة، مدير عام قطاعي الإذاعات والموسيقى في مجموعة MBC، وزوجته الإعلامية، هدى ياسين، والإعلامي إسامة ألفا.

وخلال الحفل فوجئت لطيفة بالنجم وليد توفيق، الذي أهداها وردة زهرية اللون معلقا، "كل ورود العالم لا تكفيك حقك، فأنت نجمة من طراز رفيع وجميعنا نفتخر بك".

من جانبها، شكرت لطيفة النجم العربي، معلقة بأنها ما زالت تتذكر النجاحات المشتركة التي جمعتهما في أكثر من مناسبة خلال مشوارهما الفني، لاسيما الحلقة الخاصة من برنامجها "حكايات لطيفة" الذي استضافته فيها وكانت واحدة من أجمل الحلقات معلقة بالقول، "ما زلت أذكر الحلقة الـ8 من برنامجي عندما شرفني أبو الوليد في الحلقة وأمتعني وأمتع الجمهور والمشاهدين بحديثه المشوق وأغنياته الراقية".

وفي تصريحات صحافية عقب الجلسة التي جمعت النجمين قال الدكتور عادل الرجولة، "إضافة إلى أحاديث الذكريات الشيقة، والعودة إلى البدايات من كلا النجمين لطيفة ووليد، أعتقد أن أهم ما تم الاتفاق عليه هو تقديم عمل مشترك بينهما، سواء أكان بصيغة ديو غنائي أو أغنية من ألحان وليد وغناء لطيفة، وأنا شخصيا متحمس لهذا التعاون الذي أخذت على عاتقي متابعته إلى حين تنفيذه".

وأضاف الرجولة، "أنا من عشاق هذين الصوتين وتربطني بهما علاقة ودية، وكم سأكون سعيدا إن تم هذا التعاون بينهما، ولهذا ومن هنا أوجه لهما الدعوة ليأخذا هذا الموضوع على محمل الجد، وأعتقد أن جمهوريهما سيكونان سعيدين بهذا التعاون".

وقالت لطيفة بأنها تتواجد في الإمارات لعدة أسباب، منها الإشراف على مسابقة "صوتِك" التي تعني بتقديم تسهيلات لأصوات نسائية من مختلف الدول العربية ليستطعن إثبات أنفسهن، كما أنها حلت ضيفة على مهرجان (ضيافة) حيث تم تكريمها، وصورت خلال الأيام الأخيرة فيديو "كليب في الصحراء".

وعقبت الفنانة التونسية، على مشروع تعاونها مع وليد توفيق قائلة، "إنه لمن دواعي سروري دائما أن أتعاون مع قامات فنية كبيرة ولها تاريخ كبير، ووليد صديق عمر وأنا أحبه واحترم تجربته الفنية".

بدوره شكر وليد توفيق الدكتور عادل الرجولة على دعوته، قائلاً "واحدة من أجمل سمات دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تجمع النخبة والأفضل من كل المجالات، وأنا أشعر بالفخر وأنا أرى الجيل الجديد من مواطني ومقيمي الإمارات يبدعون في كافة المجالات".

وأنهى توفيق كلامه بالقول: "لطيفة اسم على مسمى، وهي دائما تزرع الفرح والتفاؤل أينما حلت، وهي صديقة عزيزة على قلبي ويشرفني أن يجمعنا عمل فني قريباً".