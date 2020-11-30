بعد احتفاله بفوز الأهلي.. وليد توفيق يحتوي غضب جماهير الزمالك

تفاعل الفنان اللبناني وليد توفيق مع فرحة جماهير النادي الأهلى وقام بالاحتفال معهم عقب تحقيقهم بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على نادي الزمالك بهدفين لهدف فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة أول أمس.

وليد قام بإعادة غناء أغنيته الشهيرة "بيباركولي الحبايب" وقام بمزجها مع لقطات احتفال لاعبي الأهلى بهدف اللاعب محمد مجدي أفشة الذى حقق الانتصار التاريخي، وهو الأمر الذى أغضب عددا من جماهير نادي الزمالك.

وردا على ذلك الأمر، أوضح توفيق لـ"الوطن" أنه لم يكن يريد إغضاب جماهير نادي الزمالك مطلقا، مؤكدا أنه يحترم جماهير كافة الأندية المصرية والعربية، ولكن أحب أن يشارك جمهور النادي الأهلى فرحة الفوز بالكأس.

وأضاف قائلا: "لو كان نادي الزمالك قد فاز كنت سأحتفل معهم، لأن فى النهاية البطولة فازت بها مصر سوى كان الأهلى أو الزمالك قد أحرزا الكأس".

وصعد الأهلي لنهائيات كأس العالم للأندية مرة أخرى، كما يلتقي نظيره نهضة بركان المغربي، الذي حصد لقب الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز، وحال التتويج بالسوبر الأفريقي سيحصد الفريق الفائز 200 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

وكان الأهلي تقدم مبكرًا عن طريق عمرو السولية بكرة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

يذكر أن النادي الأهلي حصد اللقب للمرة التاسعة بعد أن حصد لقب البطولة أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ونسخة الموسم الحالي 2019-2020.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت بين القطبين على ستاد القاهرة بنتيجة 2-1.

وكرس "موسيماني" عقدته الأزلية أمام الزمالك، وذلك بعد قهره للأبيض في نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا خلال موسم 2015 - 2016، حينما كان يقود صن داونز، وفاز الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وتواجد الأهلي من قبل في 8 نهائيات عربية عربية، حسم منها 5 ألقاب، وتمكن 8 مدربين عرب من حسم اللقب، بينما قاد 6 مدربين أجانب أنديتهم العربية لحسم نهائي دوري الأبطال عندما يكون طرفاها ناديين عربيين.