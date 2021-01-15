انتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقمع مسيرة «كفر قدوم» ويعتقل مسنا في الضفة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته، اليومية في حق الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي حق الفلسطينيين العزل، وتنوعت هذه الانتهاكات من اعتداءات وقمع المسيرات السلمية، كذلك حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بصورة يومية ضد الفلسطينيين.

واليوم، أصيب 4 فلسطينيين، بالرصاص الإسفنجي، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال، مسيرة «كفر قدوم» الأسبوعية -شرق قلقيلية الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين- المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وأشار المتحدث الإعلامي لحركة التحرير الفلسطينية «فتح» في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيليي، احتجزوا مصور الوكالة الفرنسية جعفر شتية، خلال تغطيته للمواجهات، وفتشوا الكاميرات الخاصة به، وهددوه بالاعتقال، قبل إطلاق سراحه.

وأصيبت فلسطينية بقنبلة غاز، والعشرات بالاختناق، واعتقل مسن فلسطيني، اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في مسافر يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وشارك في المسيرة السلمية، متضامنون أجانب ونشطاء سلام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان مئات الفلسطينيين أدوا في وقت سابق من اليوم، صلاة الجمعة على مدخل قرية تواني، تضامنا مع أهالي المنطقة الذين يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال منسق «لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا» فؤاد العمور لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن مجموعة من المستوطنين تجمعت على مدخل القرية، عقب إغلاقه من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنع وصول الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب إلى المسيرة.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم، خان «اللبن الشرقية» على طريق نابلس- رام الله الرئيسي، في محاولة لاقتحامه تحت حماية جنود الاحتلال، قبل تصدى الفلسطينيين لهم وإجبارهم على مغادرة المكان.

من جانبه، قال «مركز فلسطين لدراسات الأسري»، إن الاحتلال الإسرائيلي، صعد خلال عام 2021 سياسة الاعتقالات ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أنه رصد 250 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري.

وفي سياق متصل، شارك المئات من أهالي مدينة أم الفحم، المدينة العربية الواقعة في شمالي فلسطين التاريخية ضمن منطقة «حيفا» الإسرائيلية، اليوم، في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق المتظاهرون، شارع 65 قرب مفرق أم الفحم، تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم إزاء تصاعد العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.

ورفع المشاركون في المظاهرة، الأعلام الفلسطينية، والشعارات المنددة بالعنف والجريمة، وردد المتظاهرون، هتافات ضد تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع العصابات الإجرامية.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني تسلم مواطن لبناني، اختطفته إسرائيل قبل أيام من داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت في سبيل معرفة ملابسات الاختطاف.