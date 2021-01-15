الشوباشي: رئاستي لجلسة «النواب» الافتتاحية تكريم من الله لمشوار حياتي

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب ورئيسة الجلسة الافتتاحية للمجلس، إنها ترى بأن ترأسها للجلسة الافتتاحية من مجلس النواب، ترتيب من الله للأقدار بأن تتوج في آخر مشوار حياتها بهذا الشكل: «أنا هتم الـ83 سنة الشهر اللي جاي، ودي حاجة جت بعد وقت تعرضت فيه لأكاذيب واتهامات باطلة، وربنا كرمني بده».

لم أعين وجرى انتخابي

وأضافت «الشوباشي»، خلال استضافتها ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنها لم تعين، لكن جرى انتخابها في مجلس النواب، وهو ما يدفعها دائما للشعور بالمسؤولية الكبرى تجاه من انتخبوها من أبناء دائرتها: «الحمد لله عدت كويس، وعمري ما كنت أتصور أني في السن ده أعمل حاجة لأول مرة في تاريخ مصر».

ثورة 30 يونيو عدلت المسار

وأوضحت أن ما كان يدعو إليه أعضاء جماعة الإخوان من قبل، بعدم السماح للمرأة في تمثيل الشعب بمجلس النواب، كون «المرأة عورة» شيء خاطئ تماما، حتى جائت ثورة 30 يونيو لتعديل المسار بعدما هدد الإخوان مصر بالتمزق والتشرذم: «كان فيه تربص بالمرأة والوطن، وكانوا بيزعموا أنهم الإخوان المسلمين وغيرهم كفار قريش، وكانوا ضد الوطن».

الرئيس رد للمرأة اعتبارها

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو من رد للمرأة اعتبارها، وهو من وافق على التشريع الجديد الذي يقضي بأن يكون نسبة المرأة في مجلس النواب 25% على الأقل، كما شكل من قبل حكومة بها 8 وزيرات بمناصب حيوية مثل التخطيط والمتابعة والصحة والتضامن الاجتماعي: «أنا مع المجتمع بشكل عام، ولو صلحنا الأمور في مصر الكل هيستفيد، وعندي أمل في هذا البرلمان لأن فيه عناصر شبابية كثيرة، ونسبة المرأة فيه وصلت لـ27%».

وأشارت إلى أن المجالات التي تسعي للعمل فيها خلال مجلس النواب هم لجنتي الإعلام والثقافة والسياحة والأثار، كما تريد تعديل وتصويب الإعلام حتى يكون مجرد إعلام وليس إبداء الأراء في الأخبار التي يتم طرحها على المواطنين: «في الستينات كانت الناس بتروح للكهربائي في كل الوطن العربي وتطلب منه راديو بيجيب محطة صوت العرب».