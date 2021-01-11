فريدة الشوباشي عن رئاستها لـ«النواب»: مكافأة من ربنا و«هايبة الموقف»

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، التي ستترأس الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب 2021، إنها اجتمعت أمس الأحد مع المستشار محمود فوزي، لإجراء بروفة على ما سيطبق غدا من إجراءات بالجلسة الافتتاحية للبرلمان، لافتة إلى أن كل ما سيحدث غدا، لديها فكره به، ولكن هذا لا يمنع من خوفها «هايبة الموقف»، ومعلنة أن أجمل مكافأة من ربنا لها بأنها الأكبر سنا بأعضاء مجلس النواب خلال هذه الدورة النيابية، «لأن دي هدية القدر ليا إن ست ترأس البرلمان»، مؤكدة أنها تحمد الله أنها عاشت حتى اليوم، الذي ترى فيه برلمان محترم، تمثل فيه المرأة بنسبة أكثر من 25%، ويضم الشباب الذي يعد مستقبل مصر القادم، كما يضم وجوه إعلامية وثقافية محترمة.

امتنان تجاه القيادة السياسة والجيش والشرطة والأطباء

وأضافت «الشوباشي» خلال مداخلة هاتفية اليوم الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، ومن تقديم الإعلامية لميس الحديدي: «وتحس كل اللي في مجلس النواب ممتنين بهذا الوجود والنجاح بالبرلمان والانتخابات»، لكلا من القيادة السياسية، وللجيش المصري الشرطة، والجيش الأبيض من الأطباء، الذي ساعد مصر ومازال يساعد في مواجهة وباء كورونا المستجد».

وتابعت: «تخطينا كل ذلك زي ما السيسي قال بفضل وحدتنا»، مؤكدة أن قوتنا تتمثل في وحدتنا وأن نكون يد واحدة.