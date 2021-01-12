فريدة الشوباشي: فخورة بتنظيمي الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

عبّرت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن فخرها بترؤس الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان، قائلة إن البرلمان الحالي سيكون نقطة بداية رائعة بالنسبة لمصر، والتي بدأت تعيش مبادئ ثورة 30 يونيو، أنها طوال اليوم تتواجد في المجلس، وتشعر بالإجهاد الشديد، مبدية شكرها للنواب الجدد، خاصة أنه يوجد نسبة كبيرة من الشباب وتنسيقية الشباب.

محتاجين كل سواعد وعقول المصريين

وتابعت: إحنا محتاجين لكل سواعد وعقول المصريين، ووجود التنوع الحزبي داخل البرلمان هيثري العمل السياسي، ويؤدي في النهاية للتوصل للقرارات الأصوب والأفيد والأعظم بالنسبة لمصر.

مشروعات تنتظر المجلس الجديد

من جانبها هنأت الإعلامية ريهام إبراهيم أعضاء مجلس النواب الجدد، قائلة إن هناك العديد من مشروعات القوانين التي تنتظر المجلس الجديد، التي إذا جرى تشريعها أن تكون السبيل والطريق لحل مشكلات في المجتمع خاصة القوانين المرتبطة بالأسرة والحياة الاجتماعية، متمنية أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية.

وأضافت الإعلامية ريهام إبراهيم، خلال برنامجها «من مصر»، المذاع على شاشة قناة cbc، أن الجلسة الإجرائية عقدت برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشي، حسب الدستور، والذي يتضمن ترأس أكبر الأعضاء سنا رئاسة هذه الجلسة.