رائد بالمظلات عن «دقة الوصول»: نقفز في دائرة قطرها 16 سم من 1 كم

قال المقدم أركان حرب إسلام لبيب فهمي ضابط بقوات المظلات، إن القوات تنخرط في التدريبات قبل تنفيذ أي مهمة، وذلك على مراحل مختلفة حتى الوصول إلى أعلى مستويات التدريبات، كما يجرى إعداد جيد جدًا قبل الدخول في المهمة، وذلك من خلال دراستها بشكل جيد جدًا وكل البنود التي تؤهل القائد لكي يوفرها إلى مرؤوسيه.

وأوضح الرائد محمود صالح ضابط بقوات المظلات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن أفراد قوات المظلات يرددون دعاءً قبل تنفيذ أي مهمة: «اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك واكتبه لي في ميزان حسناتي وأشهد أن لا إله الله وأن سيدنا محمد رسول الله، كلمة عليها نحيا وعليها نموت وبها نجاهد في سبيل الله.. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، وأشار النقيب أحمد جاد الله، إلى أن هذا الدعاء موجود أمام كل بوابة في قوات المظلات.

ولفت الرائد محمود صالح، إلى أن القفز الحر الرياضي يتضمن أكثر من منافسة مثل دقة الوصول، إذ يخرج الفرد من الطائرة ويفتح مظلته ويجب أن يصل إلى قرص قطره 16 سم، إذ يبلغ ارتفاع القفزة 1 كم بحد أدنى و4 كم بحد أقصى، وإذا زادت القفزة عن الـ4 كم فإن القافز يكون في حاجة إلى استخدام الأكسجين.

وواصل: «وهذا الأمر يخدم القفز الحر العسكري، في أن القافز إذا خرج من الطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم فإنه يستطيع الوصول إلى القرص ذي القطر 16 سم، ولدينا ضابط صف مقاتل مظلات حصل على المركز الأول في البطولة العربية في المملكة العربية السعودية ونفذ 8 قفزات».